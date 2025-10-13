¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÊÆ¹ñÂåÉ½¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»²Àï¡¡ÃË»Ò10000£íÆüËÜµÏ¿¾å²ó¤ëÀ¤³¦Î¦¾åÃË¤ÎËÜµ¤ÅÙ£Í£Á£Ø¡ª
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¤¬£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¤Ç¹æË¤¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñËÌÅìÉô¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë£¸Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¡¢¥Ö¥é¥¦¥óÂç¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç¡¢¥³¡¼¥Í¥ëÂç¡¢¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Ìç»äÎ©Âç³Ø·²¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ë¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£±£²Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡ÖºÆ¤Ó½Ð±À¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¡Ê£²£³¡Ë¡££±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È£²£¶Ê¬£µ£·ÉÃ£³£°¤Ï¡¢ÆüËÜµÏ¿¡Ê£²£·Ê¬£°£¹ÉÃ£¸£°¡á±ö¿¬ÏÂÌé¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Ç£±£±°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥ë¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¸å¤Ï²óÉü´ü´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£Èà¤ÎÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ÆºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï²áµîºÇ¹â£µ°Ì¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤Ë¿·ÀïÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¥Õ¥ë¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡£À¤³¦¤ÎÎÏ¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾åÃË¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤¬½Ð±À½±Íè¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½·³ÃÄ¤¬ËÜµ¤¤Çà¾¡¤Áá¤òÁÀ¤¤¤ËÍè¤¿¡£