£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î17¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ï£²Æü´Ö´°Çä¡¡ÌîÂ¼¼ÂÂå¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤¬£±£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î£Î£é£ô£å£ò£ò£áÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç£±£·¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£¸¡Ë¡¢º´Æ£²ÂÊæ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÁêÀîÃÈ²Ö¡Ê£²£±¡Ë¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¡Ê£²£²¡Ë¤é£´£¹¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö£Ë£á£ò£í£á¡×¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¡×¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¿§¡×¤Ê¤É£³£¸¶Ê¤òÈäÏª¡£Ìó£³»þ´ÖÈ¾¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï£³£¶ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò£±£±´ü¡Á£±£³´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÁª¤Ö´ë²è¤Î³«ºÅ¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼£±£´¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡×¾å±é¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£²ÂÊæ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤òº£¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£±¡¢£±£²Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£·¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¹ç·×£´£µ£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÌîÂ¼¼ÂÂå¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æà¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤ÆÇÛ¿®¤Ç¸«¼é¤ë¤èá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£