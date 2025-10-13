ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が12日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われ、首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ノーボギーの65で回り、通算24アンダーだった。2位から出たジーノ・ティティクル（タイ）が衝撃的な猛追。17番で並ばれ、プレーオフの死闘の末5ホール目で敗れた。ゴルフファンの間ではグリーン状態に驚きの声が続出した。

剥げている部分もあった。

中国上海のチージョン・ガーデンGCで行われた今大会。グリーンは使い込まれているようで、中継でも分かる程度にところどころ剥げて、黒ずんでいる場所もあった。

ネット上のゴルフファンからも「グリーンの状態酷すぎ」「グリーンの荒れ方はアリなのか？」「グリーンが気の毒になってます」「こんなグリーンのコースでプロの大会やんのね」「ボロボロに見える」など指摘の声が寄せられていた。

悲願の米ツアー初優勝を目指した勝はプレーオフ5ホールの死闘の末に惜敗。7バーディー、1イーグルの63で回る猛追を見せたティティクルが劇的勝利を飾った。賞金総額は220万ドル（約3億3500万円）。優勝賞金は33万ドル（約5030万円）だった。



