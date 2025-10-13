◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

水をぶっかけられ、ナインにもみくちゃにされた。ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手（２８）が歓喜の輪の中心に立った。６―６の延長１１回２死一、三塁、巨人・田中瑛の１４８キロの直球を左前にはじき返した。打った瞬間、右拳をベンチに向かって突き上げる会心の一打。「覚えていないけど素直に出たポーズだったと思う」と自身初のサヨナラ打を喜んだ。

逆王手まであと１人の場面から、試合をひっくり返した。５―６の延長１１回２死走者なし。石上が二塁内野安打で出塁。林の３球目で二盗を決め、林の左前適時打で同点とした。度会がつないで一、三塁とし、蝦名のサヨナラ打を呼んだ。今季限りでの辞任が決まっている三浦監督も「タイミングが合わされていた」と初回５失点したジャクソンを１回で降板させる前のめりな采配を披露。２回から石田裕など計７投手をつぎ込み、総力戦を制した。

蝦名にとって、忘れられない指揮官のゲキがある。８月１３日ヤクルト戦（神宮）から１番で起用され、同２２日の巨人戦（東京Ｄ）からレギュラーシーズンでは３３試合連続出塁も記録（継続中）。リードオフマンとして定着してきたある日の練習前、三浦監督から言葉をかけられた。「ぶっ壊れるまで使うから」。意気に感じ「うれしい反面、何としても本当に期待にこたえなきゃという気持ちと責任を感じた」。今ではキーマンに成長した。

チームは１５日から阪神とのＣＳ最終ステージ（甲子園）に臨む。番長は「全国からファンの方がパワーを送ってくれていると思って、全力で戦っていきます」。２年連続日本一へ、一つ目の大きな試練をクリアした。

（太田 和樹）