熱烈なＧ党で、日テレ系スポーツ番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）の土曜キャスターを務める女優の田畑志真（１９）が１２日、ＣＳで敗退した巨人の今季の奮闘をねぎらい、来年の雪辱を願った。

４歳で坂本勇人内野手（３６）に憧れて以来、巨人ファンになった田畑は、今季を振り返り「４番の岡本選手が離脱、エースの戸郷選手が不振で苦しい戦いが続きました。それでも阿部監督が必死にやりくりして、３位になれたのは良かったと思います」。チームＭＶＰには６２試合に登板した田中瑛斗投手（２６）を挙げた。この日は１１回にサヨナラ打を浴び、敗戦投手となったが「メンタルが強くてピンチで頼りになる。何度も助けられました」とシーズン中の活躍を称賛した。

５月１６日の巨人―中日戦で人生初の始球式を行った。事前に大勢投手（２６）から「高い位置でリリースした方が、遠くに投げられますよ」とアドバイスをもらい、ワンバウンドながら、真っすぐ捕手のミットに収まるナイスボール。「バッターボックスがキラキラと輝いて見えた。夢がかないました」と振り返った。

早くも気持ちを切り替え、来年を見据えている。「井上温大投手には左のエースになってほしい。野手では浦田俊輔選手。足が速くて、コンパクトに打てる。ワークマンの手袋にも注目しています」。ドラフト会議などオフの戦力補強にも期待しつつ、「来年こそは日本一を願っています」と切実な思いを込めた。（有野 博幸）

◆田畑 志真（たばた・しま）２００５年１２月２４日、熊本県生まれ。１９歳。４歳からダンスを習い、小学生時代はモデル事務所に所属。２０１６年１０月期のフジテレビ系ドラマ「Ｃｈｅｆ〜三ツ星の給食〜」で女優デビュー。２４年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」でヒロイン（橋本環奈）の親友を好演して注目される。身長１６３センチ。