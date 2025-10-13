◆２０２５パーソル クライマックスシリーズ パ ファーストステージ第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

オリックスは岸田監督の「スペシャル継投」もあと一歩及ばず、逆転負けで終戦した。第１Ｓは０８年、１４年に続き、三たび日本ハムの前に敗退。重い扉をこじ開けられなかった指揮官は「怖いもの知らずで乗り込んだけど、現状で力の差は少しあったのかも…。本当に悔しかった」と唇をかんだ。

今季最短（リリーフ登板時を除く）の３回３失点で降板したエース宮城の後を受け、２番手で九里が移籍後初の救援登板。「行けと言われたところで行くだけ。ゼロで抑える」。チーム最多の１１勝右腕は、指揮官の起用に４回無失点で応えた。だが、１点リードの８回、３番手・岩崎が２死一、二塁でレイエスに右越え逆転打を献上。途中加入ながら、３７試合で１６ホールドとフル回転した３５歳右腕が最後、連投のマウンドで力尽きた。

「常熱」を掲げ、１年目を駆け抜けた岸田監督は試合後、肩を落とすナインに熱く語りかけた。「みんな去年の悔しさを持って、ここまでやれた。また来年、この悔しさをぶつけていこう！」。５位からの躍進を遂げたこの経験はきっと、オリたちをさらに強くする。（南部 俊太）