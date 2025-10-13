米大リーグ（ＭＬＢ）の公式Ｘ（旧ツイッター）で１２日（日本時間１３日）、両リーグのリーグ優勝決定シリーズに残ったブルージェイズ、マリナーズ、ドジャース、ブルワーズの４チームから投手を格付けする「投手パワーランキング」を公開し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２位、山本由伸投手（２７）が４位に入った。

大谷は地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦でポストシーズン自身初先発。６回３失点で勝利投手になった。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨季は打者に専念したが、今年６月に投手復帰。少しずつ投球イニングを伸ばしていき、ポストシーズンでは制限なしに投げている。大谷は４日（同５日）に発表された地区シリーズに残った８チームの選手から選出される「打者パワーランキング」でも１位に入っていた。

１位はドジャースの左腕・スネル。サイ・ヤング賞に２度輝いた実績があり、今季は左肩を痛めて離脱期間も長かったが、ポストシーズンではワイルドカードシリーズ第１戦の先発に抜てきされるなど、先発の中心になっている。山本はすでにポストシーズンで２試合に登板。月間ＭＶＰに輝いた９月から好調を維持している。ドジャースではグラスノーも７位に入った。発表されたトップ１０は以下の通り。

【投手パワーランキング】

１：スネル（ドジャース）、２：大谷翔平（ドジャース）、３：ギルバート（マリナーズ）、４：山本由伸（ドジャース）、５：イエサベージ（ブルージェイズ）、６：カービー（マリナーズ）、７：グラスノー（ドジャース）、８：ペラルタ（ブルワーズ）、９：カスティーヨ（マリナーズ）、１０：ガウスマン（ブルージェイズ）