松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪（G3）」は最終日、決勝戦を迎える。郡司浩平（35＝神奈川）が中心だ。車番は悪くても気配は抜群。大会3連覇に期待した。

北日本4車は酒井―新山―佐藤―渡部で結束。2段駆けに持ち込める布陣で、番手すんなりなら新山のVチャンスとなるが、かえって古性の分断を誘発させてしまう可能性がある。そこで郡司を指名。動きが抜群にいい。大会3連覇に期待だ。新山との＜5＞＝＜7＞が本線。＜5＞から＜1＞＜2＞＜9＞BOXも押さえたい。

＜1＞古性優作 岸田君に全部任せていた。カカリも良かった。車間を切って誘った時に酒井君が来てくれればラッキーだったが…。残せなかったのは自分の技術不足。自力自在。

＜2＞浅井康太 （準決でついた）郡司君は強いし、うまいし脚もある。あの仕掛けは2周踏める力がないとできない。フォームもきれいだった。1人で。

＜3＞渡部幸訓 酒井君がしっかり追ってくれた。疲れが出てきたのか、準決勝が一番悪かった。北4番手。

＜4＞園田匠 松本秀君のおかげ。スイッチして最後は大槻さんとの勝負だと思ったけど、意外と郡司君にまで迫ることができた。状態はいいと思う。古性君へ。

＜5＞郡司浩平 自分の距離で勝てるレースをした。自分の中では3日間の中では一番良かった。差した浅井さんが強かった。自力。

＜6＞佐藤一伸 ホームは新山君が戻ってくるかを見極めながら。追走できて良かった。今節は展開一本で脚力不足を痛感。北3番手。

＜7＞新山響平 末木さんの仕掛けどころが良かった。1回、外に張ったら戻れなくなってしまった。日に日に疲れが取れて体は良くなっている。酒井君の番手へ。

＜8＞酒井雄多 飛び付きが甘くて車間が空いたところを、前の古性さんにも車間を切られて仕掛けられず。現状はあれが精いっぱい。志願して北の先頭で自力。

＜9＞武藤龍生 末木君が仕掛けてくれたおかげで自分はいいところを追走できた。余裕もあったし状態は良くなっている。郡司君へ。