山陽オートのG2「若獅子杯争奪戦」は最終日、優勝戦を迎える。4連勝で完全Vに王手をかけた鈴木圭一郎（30＝浜松）に託す。

マシンの状態が一歩抜けている鈴木圭。スタートも悪くはない。後手に回っても周回が延びる点は大きい。さばき切るとみた。対抗は黒川。エンジンは完調手前。優勝戦にきっちり合わせて好勝負へ。長田稚も上位には食い込む。佐藤励も動きはパワフルだ。

＜1＞押田幸夫 レース後半にあった重くなる症状はなかった。あとはかけながらセット。タイヤはハネと滑りがないのでこのまま行く予定。

＜2＞山本将之 タイヤはハネも滑りもなくこれでいい。リング交換で上積みあればいい。

＜3＞石本圭耶 エンジンはいい時の直線の感じが戻っている。上積みができるように部品交換も視野に整備を考える。

＜4＞新井日和 Sは切れている。伸びている感じもある。ハネは許容範囲。そのままで大きいことはしない。

＜5＞長田稚也 今節落ち着いていたハネが出てしまって後半はきつかった。フレームを点検。エンジンのベースはいいと思う。微調整。

＜6＞佐藤励 滑りからハネが来た。少しエンジンに負担がかかっている。エンジンも手前がなくなっている感じがする。でもいいと思う。下周りの整備でメタルは交換。ロッドは点検。

＜7＞鈴木圭一郎 コーナーはプレミア（前節G1）よりいいけど、直線はプレミアより良くない。ワンテンポ遅くて切り返しがスムーズではない。手前の軽さが欲しいのでリングを換えてピストンは考える。

＜8＞黒川京介 足周りは大丈夫。先が出るように調整。Sはまあまあ切れている。クラッチは確認する。