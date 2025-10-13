スポニチ

写真拡大

　山陽オートのG2「若獅子杯争奪戦」は最終日、優勝戦を迎える。4連勝で完全Vに王手をかけた鈴木圭一郎（30＝浜松）に託す。

　マシンの状態が一歩抜けている鈴木圭。スタートも悪くはない。後手に回っても周回が延びる点は大きい。さばき切るとみた。対抗は黒川。エンジンは完調手前。優勝戦にきっちり合わせて好勝負へ。長田稚も上位には食い込む。佐藤励も動きはパワフルだ。

　＜1＞押田幸夫　レース後半にあった重くなる症状はなかった。あとはかけながらセット。タイヤはハネと滑りがないのでこのまま行く予定。

　＜2＞山本将之　タイヤはハネも滑りもなくこれでいい。リング交換で上積みあればいい。

　＜3＞石本圭耶　エンジンはいい時の直線の感じが戻っている。上積みができるように部品交換も視野に整備を考える。

　＜4＞新井日和　Sは切れている。伸びている感じもある。ハネは許容範囲。そのままで大きいことはしない。

　＜5＞長田稚也　今節落ち着いていたハネが出てしまって後半はきつかった。フレームを点検。エンジンのベースはいいと思う。微調整。

　＜6＞佐藤励　滑りからハネが来た。少しエンジンに負担がかかっている。エンジンも手前がなくなっている感じがする。でもいいと思う。下周りの整備でメタルは交換。ロッドは点検。

　＜7＞鈴木圭一郎　コーナーはプレミア（前節G1）よりいいけど、直線はプレミアより良くない。ワンテンポ遅くて切り返しがスムーズではない。手前の軽さが欲しいのでリングを換えてピストンは考える。

　＜8＞黒川京介　足周りは大丈夫。先が出るように調整。Sはまあまあ切れている。クラッチは確認する。