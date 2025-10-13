ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関8th」が3日目を迎える。注目は11Rだ。

当地好相性の井上がインから押し切る。仕上がりは順調で出足、伸びとも問題ない。スタートに集中して主導権を渡さないとみた。近況のいい中田が差して追走の1番手。中嶋、佐々木は的確にさばいて連食い込みへ。コースが遠くても鈴木の台頭は侮れない。

＜1＞井上忠政 いいところにいるけど前半は調整がズレていた。合えば出足がむちゃくちゃいいと思う。

＜2＞中田元泰 足はいい感じだと思うけどペラが開くと回り過ぎる。叩いて焼き入れる。

＜3＞中嶋誠一郎 外を回る時が不安定。でも、足自体は悪くない。伸びでやられる人はいるけど、回り足でやられることはない。回り足はいい人と一緒くらい。

＜4＞佐々木和伸 足は全体的に普通。押しがないし、カカリが浅い。ペラ調整だけ。足は本当に普通。

＜5＞松田竜馬 起こしで鳴くのは気になるけど、他は可もなく不可もなくでエンジン勝率以上の感じはする。もう少しターンのスムーズさは欲しい。

＜6＞鈴木勝博 ターン回りは少し上向いた。入口でカカってくれた。あとは引き波に入ってどうか。初日はそこが良くなかった。