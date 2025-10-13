ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

田口の逃げが中心だ。初日こそ6着も、その後は2勝、2着2本と巻き返し。舟足も日増しに上昇中。この1号艇も危なげなく勝ち切るとみた。松尾が思い切った全速戦で追走。攻め巧みな大滝は差して追い上げる。北村も展開が向けば面白い存在に。

＜1＞田口節子 やっと納得いく状態に持っていけました。自分が乗れるからこれでいい。

＜2＞来田衣織 体感は悪くなくて、初日に比べると整備して良くなっている。ベースはできているので、あとは微調整で。

＜3＞松尾夏海 前半は回転が足りてなかったが体感的には一番いいと思った。後半は乗り心地が悪かったので前半の調整に戻そうと思う。中堅上位くらい。

＜4＞刑部亜里紗 全体的に悪い。乗り心地はそんなに気にならない。調整は本体も全部やります。

＜5＞北村寧々 足は普通より少しいいくらい。乗り心地は悪くないけど、まだ合ってはいない。スタートが難しい。

＜6＞大滝明日香 そんな悪くないが自分が下手過ぎ。足は中堅。乗り心地は悪い方ではないが、もう少し押しが来てくれたら。