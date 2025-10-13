ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は4日目。「イイ値」担当の杉浦友樹記者は渡辺真奈美（35＝東京）に注目した。

あと一歩だった。3日目5Rの渡辺真だ。3コースからコンマ09の好スタートから1マークは捲り勝負。バックではイン寺田千よりも舳（へ）先がやや出ていたが、1周2マークは差しを選択。その結果、寺田千の逃げを許しての2着。「ツケマイに思い切って行っていれば、もしかしたら決まったかも」と悔やんだ。

それでも4走して2着3本と舟券には貢献。得点率でも15位タイをキープする。舟足も「良くなっている。ターンの出口とかも良かったし、回り足もスムーズでいいです」とトーンは高い。

芦屋はこれまで34戦未勝利ながら「イメージはないけど、嫌いなレース場ではないですよ」と決して苦手意識はない。また、近況では3節前の戸田で準優勝と存在感を見せている。

4日目は予選ラスト。準優進出へは2走10点の勝負駆けとなりそう。「勝利者インタビューとか、マジで行ってないんですよ。1着は獲りたいので頑張ります。手応えはいいです」。その言葉に乗ってみたい。

【杉浦の買い目】3Rは不利枠だけに、手広く＜1＞＜3＞＜6＞のBOX。11Rは小野、川野は強敵だが、角度良く差せれば突き抜けまで。＜2＞＜1＞、＜2＞＜4＞流し。