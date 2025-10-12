名古屋市内に4店舗オープン

徳重・原・新瑞橋・桜山で

私を好きになる時間を…

女性専用ホットヨガスタジオ『loIve(ロイブ)』が10月21日(火)に名古屋市内の緑区と天白区、瑞穂区、昭和区に4店舗を同時オープン！

『ロイブ』は私を好きになるスタジオをブランドテーマに、リラックス系やシェイプアップ系など多彩なレッスンを展開。幅広い世代の女性から支持を集めています。

●改めてロイブとは？

全国に64店舗(2025年9月時点)展開する女性専用のホットヨガスタジオ。

ホットヨガを通じて自分自身の心と体にゆっくりと向き合える時間を提供。

定番のヨガはもちろん、暗闇エクササイズ「Beat Drum Diet」や相撲の動きを取り入れた「SUMO YOGA」など、楽しく体を動かせるプログラムが充実しています。

季節の変わり目で体が重く感じる秋口は、代謝の低下や冷えを感じやすいタイミング。

体を温めながら全身を動かすホットヨガは、血行促進やリラックスにもつながり、夏の疲れをリセットしたい女性にお勧めのアクティビティとしても注目を集めています。

今回の新規出店により、名古屋市内では既存の名古屋店に加えて、より通いやすい環境にアップデート！

日常の中で心身をリセットできる自分と向き合う時間を、『ロイブ』で気軽に感じてみては？

●オープン記念キャンペーン

オープン前日の10月20日(月)19時まで、WEB決済限定の先行入会キャンペーンを実施。

また無料体験の受付もスタート。

10月21日(火)～31日(金)分を受付中で、11月分は10月15日(水)より受付開始予定です。

先行入会と無料体験は、公式サイトより申し込みを。

⇒公式サイトはこちら

●新店舗一覧

名古屋徳重店

【営業時間】

火水木金10:00～22:00

土10:00～19:00

日祝10:00～18:00

【定休日】

月曜、隔週火曜

【アクセス】

名古屋市緑区熊の前1-1518オーヴァルテラス2F

地下鉄徳重駅2番出口より徒歩10分

⇒MAPはこちら

名古屋原店

【営業時間】

火水木金10:00～22:00

土10:00～19:00

日祝10:00～18:00

【定休日】

月曜、隔週金曜

【住所】

名古屋市天白区原1-610

【アクセス】

地下鉄原駅1番出口より徒歩1分

⇒MAPはこちら

名古屋新瑞橋店

【営業時間】

火水木金10:00～22:00

土10:00～19:00

日祝10:00～18:00

【定休日】

月曜、隔週水曜

【住所】

名古屋市瑞穂区弥富通1-18

【アクセス】

地下鉄新瑞橋駅4番出口より徒歩5分

⇒MAPはこちら

名古屋桜山店

【営業時間】

火水木金10:00～22:00

土10:00～19:00

日祝10:00～18:00

【定休日】

月曜、隔週日曜

【住所】

名古屋市昭和区桜山町4-90

【アクセス】

地下鉄桜山駅1番出口より徒歩2分

⇒MAPはこちら