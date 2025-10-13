関西ジュニア内のグループ・ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之（２１）が、フジテレビ系で放送される「ＩＦＳＣクライミング グランドファイナルズ福岡２０２５」（２５日、後２・３０）のスペシャルサポーターに就任することが１２日、分かった。

大役のオファーを受けた真弓は「お話を聞いた瞬間から楽しみ１２０％の気持ちでいます！！」とさわやかに意気込んだ。「２１年間さまざまなスポーツを経験してきました」という真弓。クライミング経験は「９歳くらいの時に家族と一緒に施設に行ってやったとき以来」だといい、「心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、見て体感するのがすごく楽しみです！」と本番を心待ちにした。

大会では国別対抗戦とパラクライミングが国内初の同時開催。また「共生」をテーマにしたボルダー、リード、パラクライミングが融合したエキシビションも実施され、中継解説は東京五輪スポーツクライミング複合で銅メダルを獲得した野口啓代氏が務める。真弓は「選手の皆さんの熱量をしっかりお届けできるように頑張ります！」と、全力リポートを誓った。