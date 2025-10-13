ナ・リーグの地区シリーズ（Ｓ）第５戦が１１日（日本時間１２日）に行われ、ブルワーズがカブスを破り、リーグ優勝決定Ｓ進出を決めた。ドジャースとの第１戦は１３日午後７時８分（日本時間１４日午前９時８分）から始まる。ド軍にとって、今季６戦全敗した難敵撃破へ、Ｄ・ロバーツ監督（５３）は地区Ｓで不振だった大谷翔平投手（３１）の復調をカギに挙げた。

ワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を目指す大谷のリーグ優勝決定Ｓの相手が、ブルワーズに決まった。カブスとの地区Ｓを３勝２敗で制した。第１戦は１３日（日本時間１４日）に敵地から始まるが、ド軍にとって最大の強敵が立ちはだかることになった。

８月に１４連勝するなど、今季は両リーグ最多の９７勝を挙げたブ軍。ド軍も７月に６試合を戦ったが、１度も勝てなかった。７月７日には先発した山本が１回持たず２／３回で４安打５失点で自己最短ＫＯ。派手さはないが、投手陣を中心に小技も絡めながらの攻撃が持ち味だ。

そんな相性の悪いブ軍を上回るには、「打者・大谷」の復調が必須条件だ。フィリーズとの地区Ｓは４戦で１８打数１安打、打率５分６厘。１９打席で１６度左腕と対戦したこともあり、大谷は「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と口にしていた。非公開練習を行ってオンライン取材に応じたロバーツ監督は「反省していることを願っている。打席での質をよくする必要がある」と注文。

ブ軍の左腕は、先発ではキンタナくらい。救援にはアシュビー、ケーニッグらはいるが、地区Ｓほど左腕との対戦ばかりになることはないだろう。それでも大谷には左投手を当てようとしてくるのは想像に難くはない。指揮官は「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない。（左腕に）内角を攻められ、外に逃げる球を投げられる。そこを理解して向上させないといけない」と短期間での修正を求めた。

初戦を含めた先発投手は明言しなかったが、大谷もいずれかの試合で先発することは確実。６回３失点でＰＳ初登板初勝利を挙げた地区Ｓ第１戦では４三振を喫したこともあって、ロバーツ監督は「投げる日は体力を温存しようとして、打席で粘れないのだろう。実際、登板日の打撃はよくない。だから考え直してよりよい作戦を考える必要がある」とも言った。レギュラーシーズンのチーム防御率３・５８はリーグトップだったブ軍。左腕に限らずとも高い投手力を持っている。昨季も地区Ｓの打率は２割ながら、優勝決定Ｓでは同３割６分４厘と復調した大谷。指揮官は言った。「私は期待しているし、全員が期待している」。誰もが再現を願っている。（安藤 宏太）

◆大谷の２４年ＰＳ パドレスとの地区Ｓは、初戦に同点３ランを含む２安打と好発進も、波に乗れずに５試合で２０打数４安打１本塁打、打率２割。メッツとのリーグ優勝決定Ｓは２２打数８安打２本塁打、打率３割６分４厘と復調したが、ヤンキースとのＷＳは第２戦で盗塁した際に左肩を負傷した影響もあり、５試合で１９打数２安打、打率１割５厘と本来の打撃は影を潜めた。