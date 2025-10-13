AmBitious真弓孟之、『グランドファイナルズ福岡2025』SPサポーター就任「熱量をしっかりお届けできるように頑張ります！」
関西ジュニア内グループ・AmBitiousの真弓孟之が、25日午後2時30分から4時までフジテレビ系で放送される『クライミング グランドファイナルズ福岡2025』のSPサポーターに就任した。初開催となるクライミング国別対抗戦を真弓がリポートする。
【撮り下ろしショット】アンニュイな表情をみせる真弓孟之
今大会では、国別対抗戦とパラクライミングが国内初の同時開催となるだけでなく、「共生」をテーマにボルダー・リード・パラクライミングが融合したエキシビションを実施。スポーツクライミングはもちろん、スポーツ界の未来を切り拓く記念すべき第一歩となる。真弓は中継解説の野口啓代氏と一緒に、現場から熱を届ける。
■真弓孟之コメント
「このお話を聞いた瞬間から楽しみ120%の気持ちでいます！！僕自身、21年間さまざまなスポーツを経験してきましたが、クライミングは9歳くらいの時に家族と一緒に施設に行ってやったとき以来なので、心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、見て体感するのがすごく楽しみです！選手の皆さんの熱量をしっかりお届けできるように頑張ります！
■プロデューサー安藤太郎コメント（フジテレビ スポーツ局）
「クライミングという枠を超えた新たなスポーツの形が誕生する瞬間を、真弓孟之さんとお届けすることとなり大変嬉しく思います。真弓さんが秘める無限の可能性は、この大会のコンセプトである革新性や多様性そのものであり、現場で感じる熱や醍醐味を、彼が彼の言葉で届けることに大きな意味があると信じています。視聴者のみなさんも、どうぞお楽しみに！」
【撮り下ろしショット】アンニュイな表情をみせる真弓孟之
今大会では、国別対抗戦とパラクライミングが国内初の同時開催となるだけでなく、「共生」をテーマにボルダー・リード・パラクライミングが融合したエキシビションを実施。スポーツクライミングはもちろん、スポーツ界の未来を切り拓く記念すべき第一歩となる。真弓は中継解説の野口啓代氏と一緒に、現場から熱を届ける。
「このお話を聞いた瞬間から楽しみ120%の気持ちでいます！！僕自身、21年間さまざまなスポーツを経験してきましたが、クライミングは9歳くらいの時に家族と一緒に施設に行ってやったとき以来なので、心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、見て体感するのがすごく楽しみです！選手の皆さんの熱量をしっかりお届けできるように頑張ります！
■プロデューサー安藤太郎コメント（フジテレビ スポーツ局）
「クライミングという枠を超えた新たなスポーツの形が誕生する瞬間を、真弓孟之さんとお届けすることとなり大変嬉しく思います。真弓さんが秘める無限の可能性は、この大会のコンセプトである革新性や多様性そのものであり、現場で感じる熱や醍醐味を、彼が彼の言葉で届けることに大きな意味があると信じています。視聴者のみなさんも、どうぞお楽しみに！」