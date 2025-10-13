STARTO ENTERTAINMENTの関西ジュニア内グループ、AmBitiousの真弓孟之（21）が、フジテレビ系「クライミング グランドファイナルズ福岡2025」（25日午後2時30分）のスペシャルサポーターに就任した。中継解説を務める、東京五輪スポーツクライミング女子複合銅メダリストの野口啓代（36）とともに全力で現場の熱を届ける。

大会は国別対抗戦とパラクライミングが国内初の同時開催。「共生」をテーマにボルダー、リード、パラクライミングが融合したエキシビションが行われる。

明るいキャラクターの真弓は、TBS系「御上先生」に出演するなど活躍の幅を広げる期待のホープ。大役就任に「このお話を聞いた瞬間から楽しみ120％の気持ちでいます！！」と気合十分。自身もスポーツ愛好家で、クライミングは小学生の頃にスポーツ施設で触れた経験があるという。「心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、見て体感するのがすごく楽しみです！ 選手の皆さんの熱量をしっかりお届けできるように頑張ります！」と意気込んだ。