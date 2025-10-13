【賞与0.1カ月て、お年玉？】「本当にこんな会社あるんだ…」５年間で220人中160人が辞めたブラック企業の実態【作者に聞く】
「こんな会社って多いのでは？」そう思わせる会社あるある漫画が届いた。かっぱ子さん(@kappacooooo)が新卒で入社したのは、古い体質が残る中小企業だった。ボーナスはわずか0.1カ月分、みなし残業付き。さらに、無茶なノルマや理不尽な納期など、入社後に初めて知ることばかりだったという。ホワイト企業とは程遠い世界で、日々奮闘する姿を描いたのが「220人の会社に5年居て160人辞めた話」だ
かっぱ子さんが配属された企画部には、個性豊かなメンバーがそろっていた。バリバリ働くネコ美先輩は「一度しか言わないから」「仕事は自分で見つけてくるもの」と指導する。かっぱ子さんは、誰も読まない新聞や雑誌の切り抜き、お茶くみなど、気を使いながら仕事をこなした。
「取りあえず、どの部署がやればいいのかわからない仕事は全部やらされ…、あ、いえ、やらせていただきましたね」と、かっぱ子さんは語る。400人規模のイベント司会や損益計算書の作成、特許関連の管理など、企画の枠にとらわれずさまざまな仕事をこなしたという。「アホっぽいことだと、ノコギリで木を切って机を作りました」と、予想外の仕事内容も明かした。入社1年目からかなりのメンタルを鍛えられたそうだ。
企画部には、新人のかっぱ子さんのほか、温厚だが仕事内容を把握していないイカ課長、メンタルを病んで仕事ができない同僚など、さまざまな曲者がいた。その後、営業部のサンマ副本部長も加わり、物語はさらに加速する。「独りよがりにならないよう元同僚にも協力してもらって、客観的な視点を心がけています」と、かっぱ子さんは話す。
■「お年玉？」と揶揄されたボーナス
特に印象的なのは、友達に「お年玉では？」とツッコまれたという「ボーナスが0.1カ月分の話」だ。入社1年目だから少ないのかと思いきや、勤続年数とともに業績悪化のため年々減っていったという衝撃の事実を語った。
ノルマや納期が第一で、徹夜や残業が日常的。早く帰りたいと言い出せない雰囲気も漂う、古いしきたりが残る会社で奮闘するかっぱ子さん。2021年から始まったこの作品は、退職まで残り1年となった。
「これからジェットコースター展開になるので、シートベルトをしっかり締めて付いてきてほしいです！また、300話以上あるので、初めましての人はライブドアブログからの方が読みやすいです」と、かっぱ子さんは語る。
取材協力：かっぱ子@ゆるブラック企業漫画(@kappacooooo)
