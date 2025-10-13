◇米男子ゴルフ ベイカレント・クラシック・レクサス最終日（2025年10月12日 神奈川県・横浜CC＝パー71）

18位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が9バーディー、ボギーなしの62をマークし、通算14アンダーでツアー自己最高の4位に入った。松山英樹（33＝LEXUS）は通算8アンダーで20位。21年東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（31＝米国）が通算19アンダーでツアー10勝目を挙げた。

金谷が62の猛チャージでツアー自己最高の4位に入った。前半で5つ伸ばし、後半も15番からの3連続を含む4バーディーを奪い「前半からいいプレーができたし、後半も勝負どころでいいパットが入った。積み重ねてきた結果が出た」と自画自賛した。3週前に国内ツアーANAオープンを制した後、前週は米国でプレーし、帰国して今大会に臨んだ。過密日程の中で結果を出しポイントランク135位から113位に浮上。100位以内に付与されるフルシード獲得に望みをつなぎ「ランキングも少し上がるし、最後までチャンスはあると思う」と語気を強めた。