◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人・岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦について熟考する意向で、状況によっては球団と協議する可能性があることが１２日、分かった。

主砲が海を渡る可能性が出てきた。今オフ、米メジャーリーグへの挑戦を視野に入れていることが判明。海外ＦＡ権を取得できるのは最短で２６年シーズン中のため、ポスティングシステムによる移籍について検討することになる。ポスティングは球団の権利であり、話し合いの場を設けることが見込まれる。

１８年から主軸として活躍し続け、かねて憧れを抱いていた。２４年の契約更改後にはメジャーへの思いを聞かれて、言及。「昔から憧れていた場所でもあるし、目標にしている場所でもある。毎年、上を目指してやっているので野球をしていたらそういう目標をみんな持ってる。僕もその一人」と語っていた。将来的な挑戦を頭に描きつつ、野球人として常に高みを目指して進化につなげてきた。

球団としてはＶ奪還を目指す来季も４番は不可欠な存在と考えている。一方で長年主力として抜群の成績を残して貢献した選手は、個人の夢を後押ししたいという考えもある。これまで巨人では１９年に山口俊、２０年に菅野の同制度によるメジャー挑戦を容認したケースがあり、今後対応を慎重に検討していくもようだ。

岡本は４年目の１８年に史上最年少２２歳で「３割・３０本塁打、１００打点」を達成。その後は本塁打王に３度輝いた。今季は左肘じん帯損傷で約３か月離脱したが、打率３割２分７厘、１５本塁打、４９打点。高いパフォーマンスを発揮した。

２安打を放ち奮闘したが、ＤｅＮＡに敗れてＣＳ第１Ｓ敗退が決定。試合後は今オフの去就を問われ「今、何か言えることはない」と語るにとどめた。チームの全日程が終わったばかりで今後についてはしっかりと時間をかけて判断していくとみられる。ポスティング申請手続き開始は１１月１日。動向に注目が集まる。