大家志津香、AKB48時代はメンバーに「“小食のデブ”ってずっと言われてて」
タレントの大家志津香（33歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「華丸の『先生！染まりんしゃったね…。』」（RKB毎日放送）に出演。AKB48時代、メンバーから「“小食のデブ”ってずっと言われてて」と告白した。
番組は今回、「豚骨をチャージしに高円寺のラーメン店へドライブ」と題し、東京・高円寺にある有名店「ラーメン健太」へ。その道中、博多華丸、原口あきまさ、佐田正樹、大家の4人が、どれくらまで“替え玉”ができるかという話になる。
佐田から「大家はどれくらい食える自信ある？」と聞かれた大家は「私、ほんとに食べられないんですよ。いやほんとに。ほんとに食べられない。マジで」と話し、佐田が「一番若いんやから食えよ」、原口も「急に“小食”キャラ？」とコメント。
大家は「ほんとに、私（AKBの）メンバーに“小食のデブ”ってずっと言われてて」と語り、華丸は「そんな悪口なん？？」、佐田は「めちゃくちゃな悪口、“小食デブ”は」、原口も「イジられてるやん…」とビックリ、華丸は「そんなこと言い合うの？ AKBって。国民を代表するアイドルグループが、お互いに！？ なんや『ショーシャンクの空』みたいに」とツッコミ、一同爆笑となった。
大家は「だから替え玉すること自体が少ないかな、私」と語った。
