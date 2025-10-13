「ここで終わらせたくない。そう思ったからです」

『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）第1話が10月12日に放送された。さまざまな感想があると思うし、それだけ懐の深い作品である。放送後に配信されるこの記事では、毎週の放送内容を振り返りながら、馬と人を主役に据えた今作のテーマを掘り下げる。その中で、作品論と俳優論についても適宜触れたい。

東京の税理士法人で働く栗須栄治（妻夫木聡）は、人材派遣会社ロイヤルヒューマンの人事部長・山王優太郎（小泉孝太郎）の依頼で、同社の競馬事業の調査に取り組むことになった。競馬事業は、社長で優太郎の父である山王耕造（佐藤浩市）の肝いりだが、赤字続きの不採算部門である。優太郎は耕造が競走馬の経費を流用しているとにらんで、事業廃止の証拠を集めようとしていた。

圧倒的なスケール感、というのが率直な印象だ。栗須と耕造の出会いは競走馬のせりの現場だった。広大な北海道の大地を舞台に、億単位の金が動く取引を目撃した栗須の前に、次々と初めて見る光景が広がる。競走馬をとりまく状況は厳しい。足の不自由な馬の来歴を知り、元恋人の加奈子（松本若菜）と再会して、サラブレッドにかける人々の情熱に触れる中で、栗須の心に芽生えたのは忘れかけていた思いだった。

挫折した主人公の復活劇で、競走馬をめぐるビジネスものである。経営者の哲学が語られ、謀略と裏切り、親子の物語もある。伝統枠の日曜劇場の遺伝子が、今作にはふんだんに盛り込まれており、手堅い設計に物足りなさを感じる人もいるかもしれない。しかし、それらすべてを凌駕する他の作品にない魅力が『ザ・ロイヤルファミリー』にはある。それは馬である。

拡大版の第1話は2部構成になっている。栗須が山王耕造と出会い、ロイヤルヒューマン社の競馬事業の存続が決まるまでを第1部とすると、税理士法人を辞めた栗須が耕造の下で働くことになるまでが第2部だ。その間に挿入されるのが、競馬のレースシーンである。

第1話は新潟競馬場だったが、レースシーンはJRA日本中央競馬会の全面協力のもと、各地の競馬場でレースの合間をぬって撮影された。今作の加藤章一プロデューサーが「ドラマの中でそのレースがどう作用するかが重要」と語るとおり（※）、高解像度のカメラで撮影された迫真の映像は、馬と騎手、それを見守る観客、報道陣を含む多角的な視点から、遠景とアップ、スローモーションと加速の切り替え、走る馬のひづめの音と汗が飛び散る芝の直線、太陽の日差しまで、実況アナウンスによって導かれる一連の情景が、スポーツであり、賭け事を通じて勝負を決する遊戯でもある競馬の本質を、ありありと映し出していた。

栗須栄治の鬱屈。ロイヤルファイトが2着になった2011年8月7日までに彼が胸の奥に押し込めていたのは亡き父への愛別であり、取り戻すことのできない空白だった。ギリギリのところで命脈をつないだサラブレッドが、息を吹き返したようにライバルに迫り僅差でゴールする姿は、栗須にふたたび夢に向かって走り出す勇気を与えただろう。妻夫木聡の真骨頂である泣きの演技が観るもの全ての心を揺さぶった。

加奈子が語るように、交配を繰り返して駿馬は生み出される。「積み重ねてきたものに、そこでようやく価値が生まれる」。何代にもわたる人々の思いを乗せて、サラブレッドは走る。馬はそのことを知らない。自分が何と戦っているかさえ知らず、自分が勝ったことも理解してないかもしれない。けれども、耕造はわかっているはずだと言う。「誰も前を走っていないゴールを真っ先に走り抜ける」。頂点を経験した者だけが見ることのできる、まだ誰も知らない光景を彼らは走るのだ。

高貴な精神と格調を帯びた第1話は序章にすぎない。後に回想する声の主は目黒蓮で、今作が家族の物語で、のちに続く波瀾の幕開けであることを告げていた。栗須が耕造と交わした約束、国内最高峰のG1有馬記念を獲る夢への二人三脚はまた「絶対に俺を裏切るな」という血の盟約といえる。広大な大地を舞台に人馬一体のファミリーヒストリーがはじまった。

（文＝石河コウヘイ）