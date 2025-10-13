◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人が今オフ、先発投手陣の大幅整備に乗り出すことが１２日、分かった。「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の第１ステージ（Ｓ）第２戦（横浜）でＤｅＮＡに延長１１回に逆転サヨナラ負けを喫し、連敗で敗退が決まった。先発陣補強が明確な課題となる中、ＦＡ宣言選手の争奪戦参戦を検討。中日の柳裕也投手（３１）ら実績ある投手が宣言する場合に備え、動向を注視していくことになりそうだ。また、今季まで１０年間メジャーでプレーし、来季は日本球界復帰の意向を示す前田健太投手（３７）の調査にも動く可能性が浮上した。

課題が明確に出たポストシーズンだった。負ければシーズン終了となる、この日のＣＳ第１Ｓ第２戦。初回に５点先制したが、先発・戸郷が直後に５点を返されて追いつかれた。今季２年連続で開幕投手を務めるも苦しんだ右腕が象徴したように、このオフは先発陣の大幅な整備を目指す方針であることが判明した。

シーズン通して先発ローテを確立できず、試行錯誤の１年だった。昨季、１５勝３敗で貯金を１２つくった菅野がメジャー移籍。その穴を埋めるため現有戦力の底上げを目指したが、戸郷は２度の２軍落ちなど８勝９敗（救援での１勝を含む）と苦しんだ。２４年に８勝を挙げ、さらなる飛躍が期待された井上も４勝８敗と伸び悩み、終盤は上半身のコンディション不良でファーム調整が続いた。開幕からローテを守って奮闘した赤星も６勝９敗で終盤は右肩痛で離脱した。

山崎が１１勝４敗とフル回転したが、グリフィンは６勝１敗ながら故障で定着できず、ＣＳ前に右膝の治療に専念するため米国に帰国。ＣＳでの先発陣は山崎、戸郷、横川、森田、田中将で組んだが、阿部監督が「駒不足」とコメントするなど苦戦。２軍でも又木らが上を目指してきたが、１軍では定着できず底上げも足りなかった。

シーズン終盤の９月の先発防御率が５点台。初回失点の多さも課題として残った。阪神のリーグ優勝決定後、ＤｅＮＡとの２位をかけた激しい争いとなったが、打線が状態を上げた一方で最後まで先発陣が安定せずに３位となった。来季に向けてスターターの層を厚くすることは不可欠だ。

昨年はＦＡでソフトバンクから甲斐を獲得。今年もＦＡ獲得レースに参戦してチーム強化を図る構えだ。現時点でＦＡ権保有選手が宣言するか不透明だが、今年ＦＡ権を取得した選手の中で先発では中日の柳が実績のある投手に挙がり、宣言する場合は獲得調査に乗り出す可能性は十分ある。

ＦＡ補強以外でも幅広く先発の層を厚くする道を探ることになりそうだ。その中で今季終盤はヤンキース３Ａでプレーし、来季は日本球界復帰の意向を示している前田も調査の候補に浮上しそうだ。日米通算１６５勝の実績は誰もが知るところ。今季、日米通算２００勝を達成した田中将や坂本と同じ「８８年組」でＮＰＢ球団の争奪戦になる可能性もあるが、状況を注視していく見込みだ。

まだシーズンが終わったばかりで、詳細はこれから詰めていく段階。来季のＶ奪回へ、若手の底上げと並行して補強も模索していくことになりそうだ。