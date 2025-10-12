「おいしいだけではなくストーリーが重要」 五島つばき蒸溜所のマスターブレンダー・鬼頭英明さんが“お酒”に込めた想い

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、五島つばき蒸溜所のマスターブレンダー・鬼頭英明さんがゲストの後編です。

福江島半泊の持つストーリーをお酒に込めたかった

小竹：五島列島に移住して4年目だそうですが、いかがですか？

鬼頭さん（以下、敬称略）：離島はすごく寂しいところのようなイメージがあったのですが、意外と普通の町です。もともと裾野市という小さな町に住んでいたので全く違和感がなかった。違和感のない街なのに、ちょっと離れるとすごく綺麗な海や山があって風光明媚なところがあるという感じですね。

小竹：改めて、キリンを退職して、自称“おじさん3人組”で五島列島でお酒を作ろうと思った経緯を教えてください。

鬼頭：門田と小元という2人と一緒に始めたのですが、彼らが知り合いに案内された福江島に心を奪われてロックオンされてしまったんです。なので、私に話が来たときには、ほぼほぼもうここで作ると決まっていた状態でした。

五島列島福江島にある五島つばき蒸留所

小竹：3人とも縁もゆかりもない場所なのに、なぜそこまで惹かれたのでしょうか？

鬼頭：お酒は飲んでおいしいだけではなくて、どういうところで作っていて、どういう歴史を背負っていて、それを踏まえてどういう味がするのかみたいなストーリーがすごく重要なのではないかと3人とも考えているんです。

小竹：うんうん。

鬼頭：潜伏キリシタンが開いた集落であったり、簡単には行けない一本道を通って行けるところがあったり、とても綺麗な入江があったり、いろいろなストーリーがこの蒸溜所を立ち上げた福江島の半泊という場所にはある。そういったものをお酒にしてお客さんに伝えられたら、より豊かなお酒になるのではないかと考えたんです。

小竹：鬼頭さんには、いきなり2人から声がかかったのですか？

鬼頭：いきなりです。4年前のゴールデンウィークに何も言われずに呼ばれて話を聞きました。当時、キリンはウイスキーに力を入れていて、世界にも販路を広げていこうと頑張っているときでした。私は中身を開発するブレンダーの責任者としてやっていたので、モチベーション高く仕事をしている時期ではあったんです。ただ、それとは別に妄想だけは持っていた。

小竹：どんな妄想ですか？

鬼頭：今まで培ってきた知見や技術を使って、南の離島でお酒を作り、世界の人たちや島の人たちに喜んでもらうことをやりたいとずっと思っていました。そういう妄想があったので、2人から話を聞いたときも唐突感はなかった。妄想が実現になるかもと瞬間的に思ってしまったんです。

小竹：そこからどれくらいで会社を辞めたのですか？

鬼頭：1週間後には退職願いを出していました（笑）。子どもたちはもう手が離れていましたし、妻も反対せずに「行ってみたら」と言ってくれました。ただ、後々話を聞いてみたら、「反対しても無駄だろうから、寂しいけど了解しました」と言っていましたね。

20種類の原酒を調合して作る「GOTOGIN」

小竹：では、五島つばき蒸溜所が作られた「GOTOGIN」を味わってみたいと思うのですが、どのように飲むのがいいでしょうか？

鬼頭：ジンは一般的にはジントニックにするなど、割り材として使われることが多いですが、「GOTOGIN」は口に入れる前から後味までの香味を設計して調合して作っていますので、ストレートやロック、ソーダ割りや水割りなど、ほかに味を加えずに飲んでいただくのがおすすめです。ただ、嗜好品なので、お好きなように飲んでいただいて問題ありません。

小竹：では、飲んでみたいと思います。

鬼頭：まずはしっかりと氷と馴染ませてください。成分が濃いので、混ぜていると白く濁ってきます。成分を濃くしても雑味が出ないような作り方をしています。味と香りがどんどん変化していきますので、口の中で味わいながら飲んでみてください。





小竹：飲み終わった後の口の中に広がる香りがいいですし、爽やかな香りが鼻から抜ける感じもありますね。

鬼頭：香りを残しつつ、後味をピリッと切らせるために、四川の青山椒のサンショオールというピリピリする成分をちょっとだけ入れています。そうすると後味が切れて、また飲みたくなるんです。

小竹：「GOTOGIN」には鬼頭さんの天才ブレンダーならではのこだわりが詰め込まれていると思いますが、味わい方をもう少し詳しく教えていただけますか？

鬼頭：「GOTOGIN」はジンと言っていますが、ジンを作るつもりでは作っていないんです。半泊という場所のストーリーを最初にお知らせして、そのストーリーに興味を持ってくれたお客さんが飲んだときに、そのストーリーをもう一度追体験できるみたいな感覚で作っています。ジンというより、半泊の歴史と風景と風を全部感じていただけるスピリッツという感覚です。

小竹：はいはい。

鬼頭：海の色の要素、香りの要素、山の色の要素、土の香りの要素、草の要素、厳しみの要素などを全て分解してジンボタニカルという香味植物に置き換え、その中からその要素の味や香りを抽出して原酒を調合する感覚でブレンドして作ったのが「GOTOGIN」です。

小竹：何種類くらい入っているのですか？

鬼頭：17種類のジンボタニカルから抽出しています。ただ、やり方を変えて同じもので2回蒸溜したり、同じジンボタニカルでも出てくる場所で成分が違ったりするので、17種類のジンボタニカルで20種類の原酒ができる。その20種類の原酒を調合して作っています。

調合の様子

小竹：17種類には、どういったものが入っているのですか？

鬼頭：一番重要なのは椿の種。椿は潜伏キリシタンの人たちにとっても重要な植物でした。潜伏キリシタンの人たちは、食べ物を作る場所が少なくてあまり豊かではなかったので、椿をまず植えて、そして椿の種から油を取って食用にしたり明かりにしたり、葉っぱも薬にしたりしていたという重要な木です。ですから、それは絶対に使おうと思っていました。

小竹：椿の原酒はどういった味なのですか？

鬼頭：椿の種の成分には油が多いです。油はオレイン酸というオリーブオイルの油と同じ成分で、オレイン酸は酸化しにくいので劣化しにくいんです。原酒は香りはそんなに強くなくて穏やかで、オイルがアルコールを柔らかくしてくれたり、いろいろな香りの強い原酒たちをまとめて全体を包んでくれたりするという、とても重要な縁の下の力持ち以上の働きをしてくれています。

小竹：鬼頭さんはジンを絵画で表現されることも多いですよね？

鬼頭：ジンは使うものに制約がなく、食経験のある食べ物は全て原料にできる。絵画で考えると油絵みたいなもの。一方でウイスキーは、原料がモルトやグレーンと決まっていて、味わいにバリエーションがあまりない。そういったものをブレンドして1つの味や香りを作っていくので、水墨画に近い感覚ですね。

いずれは「GOTOGIN」で本場イギリスに進出したい

小竹：「GOTOGIN」の売り上げの一部を、ある目的のために貯めているそうですね？

鬼頭：半泊は限界集落を超えているくらいに人の少ないところで、当時は5世帯7人しかいないところでした。昔から住んでいる方は3世帯3人しかいなくて、半泊に築103年の唯一の教会があるのですが、そこの信者さんはその3人のうちの1人で、1人しかいない教会だったんです。

小竹：うんうん。

鬼頭：半泊という場所を表現するときに、教会や潜伏キリシタンの方は切っても切り離せません。私たちも「GOTOGIN」のコンセプトで表現させていただいているので、その恩返しがしたかったんです。教会は信者がいなくなると教会ではなくなってしまい、維持管理する必要もなくなってしまう。だから、教会を維持管理するために協力させていただこうということで、収益から一定のお金をプールしています。

小竹：島に住むようになって、暮らし面も変わられたそうですね？

鬼頭：3人で最初に決めたのは、残業はやめようということ。会社を辞めて3人でやりたいことをやろうという意気込みで始めた事業なので、無理はやめる。でも、無理するときもあるんですけどね。

小竹：観光客の方たちが「GOTOGIN」を買いに蒸溜所を訪れたりもしていますよね？

鬼頭：非常にうれしいことですね。私たちもこの事業を始めるときに、ストーリーと味を楽しんだお客様に実際に蒸溜所に来てもらい、現地を感じてから味わっていただくというのが目標だったので、国内のお客様に関しては、結構その目標に近いような状態になっていてありがたいです。

小竹：今後の展望としては海外進出もある？

鬼頭：最初から、いずれは本場イギリスの方々を中心に、ヨーロッパの方々にも「GOTOGIN」を楽しんでいただきたいというのが最終目標としてあります。そして、半泊に来ていただきたいですね。

小竹：お話を聞いていると、すぐにイギリスに行けそうな感じがしますが…。

鬼頭：なかなか難しいと思います。どうやって海外での販売経路を確保して品物を届けるかという点と、「GOTOGIN」の味や香りの設計が、ロンドンドライジンというイギリスの伝統的な作り方と若干違う点がネックですね。

小竹：そうなのですね。

鬼頭：ロンドンドライジンは非常に辛くて、ボディー感が高くて、カッとくる味わいです。ニュートラルアルコールという味のないアルコールをおいしく飲むために、イギリスの産業革命のときに労働者の方々が飲みやすいようにと開発されたお酒なので、そういった味わいなんです。その後、それがアメリカに渡って、飲みやすくするためにカクテルの割り材になった。そこから進化していないというか、飲まれ方が変わっていないんです。

小竹：なるほど。

鬼頭：特にイギリスでは、昔のロンドンドライジンの香味がジンの味だと思われている方が今でも多い。でも、私たちのコンセプトは、とげとげしさがなくて、じっくりとそのままの味を味わってくださいという作り方をしている。そういった作り方をしていると、ジンというカテゴリーではたぶん評価の対象に入ってこない。そこをどううまく整合性を取って現地の方々に理解していただくかというのは、1つ大きな課題ですね。

小竹：ジンでイギリスで勝負したいという気持ちがあるということですよね？

鬼頭：特に社長の門田はそこにこだわっていますね。私はこの味だと苦労するだろうなと感じていますが…。ただ、お客さんの中には「GOTOGIN」の香味や飲み方に共感していただく方も絶対たくさんいると思う。だから、そういった方々にどうやってアプローチするかというのが大きなポイントかなと思っていますね。

小竹：日本のお酒が好きな方は、海外にはたくさんいらっしゃいますからね。

鬼頭：イギリスにはいろいろなウイスキーがある中で、フルーティーで柔らかくて口当たりがいい日本のウイスキーの評価は高い。だから、「GOTOGIN」を評価してくれる方もある一定数以上はいるのではないかと感じています。

（TEXT：山田周平）

