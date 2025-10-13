◇ナ・リーグ地区S第5戦 カブス1―3ブルワーズ（2025年10月11日 ミルウォーキー）

カブスは11日（日本時間12日）、ブルワーズとの地区シリーズ第5戦に競り負け、2勝3敗で敗退した。鈴木誠也外野手（31）は2回に一時同点とするソロ本塁打を放った。捉えた球速101・4マイル（約163・2キロ）は、ポストシーズン（PS）で本塁打にした速球では歴代最速タイだったが、流れは呼び込めず。ブルワーズは13日（同14日）からのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）でドジャースと戦う。

鈴木が初めて味わう「10月の野球」が終わりを告げた。クラブハウスで別れのハグを重ねるチームの中で、一人椅子に座り、悔しさを押し殺していた。「まだ気持ちの整理がついていない。この借りを返せるようにやっていけたらいい」。人一倍負けず嫌いな男は言葉を振り絞った。

唯一の得点を奪った。1点先制された直後の2回先頭。代わったばかりの2番手ミジオロウスキーの、この日最速101・4マイル（約163・2キロ）の直球を豪快に右中間席へ叩き込んだ。「球の速い投手。それで押してくるんだろうなと」。PSで出た本塁打では、投球計測システムが導入された2008年以降では最速タイとなる速球に振り負けなかった。だが、1点を追う6回1死一、二塁では鋭い打球を放ったが左飛。「得点圏で一本出ていたらもうちょっと違った。運がなかった」と悔やんだ。

レギュラーシーズンの後半戦は打率・213と苦しんだ。「自分の中でも結構深刻なぐらいな感じで落ちていた」。それでも最後は4戦5発で締めくくり、日本人右打者最高の32本塁打、103打点をマーク。今PSは8試合で7安打中6長打、3本塁打と、右の長距離砲としての実力を示した。「最後こうやっていい形で終われたのは自信にもなった」とうなずいた。

「このシリーズで野球がやれたのが凄くいい経験だった。またプレーオフに戻ってきたい。よりワールドシリーズにも興味が出た」

来季は5年契約の最終年となる。初めて「10月の野球」の味を知った。より上のステージへ、必ずこの舞台に帰ってくる。勝負の5年目へ視線を向けた。（笹田 幸嗣通信員）