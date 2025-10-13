Ａぇ！ｇｒｏｕｐ出演のフジ系新番組、初回放送で「止めずに進めてくれたスタッフの気持ちがうれしい」 と感謝

公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止中の草間リチャード敬太が所属するＡぇ！ｇｒｏｕｐが出演するフジテレビ系新番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＱ＆Ａぇ！」（月曜・深夜１時２５分）が１３日、スタートした。

「―Ｑ＆Ａぇ！」はグループ初となる関東の冠番組。番組冒頭、４人が横一列に並び、正門良規が代表して「この度はお騒がせしており、申し訳ありません」と謝罪。その後、「我々、Ａぇ！ｇｒｏｕｐは当面４人での活動になりますが、長く愛される番組にしていけるよう精いっぱい頑張っていきますので、温かい目で見守っていただければうれしいなと思います」と視聴者に呼びかけた。

続けて「こういう状況にもかかわらず、止めずに進めようとしてくださったスタッフの気持ち、こんなにうれしいことないですよ。精いっぱい盛り上げるのが我々の務めだと思います」と同局関係者に向けて感謝。同局は９日に、草間を除く４人で番組を放送することを明らかに。関係者は草間の出演シーンについて、編集で削除したのか撮り直したかについては「お答えしておりません」としていた。

同グループの他の出演番組では、ＭＢＳテレビが「Ａぇ！！！！！！ゐこ」（土曜・深夜１時２８分）の放送を休止。ＡＢＣテレビの「あっちこっちＡぇ！」（土曜・深夜０時２５分）は、１１日放送から「―Ｑ＆Ａぇ！」同様に草間以外のメンバーが出演し、放送を再開している。