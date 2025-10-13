4分、45分、90分…出場時間を延ばし初のアシストも記録した柏MF山之内佑成「自分がやれることを全力でやる」
[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]
4分間のJデビューから1週間あまり。来季から柏レイソルへの加入が内定している強化指定選手のMF山之内佑成(東洋大4年)はスタメンに抜擢されると、反撃の狼煙となるチーム1点目でアシストを記録した。
10月4日のJ1第33節・横浜FM戦、1-0のリードで迎えた後半41分にDFジエゴに代わってピッチに送られた山之内は、そのまま右WBに入った。試合前日の3日に初めてのメンバー入りを伝えられた山之内は眠れぬ夜を過ごすも、長所であるフィジカルの強さを見せつつ、ATも含めて10分ほどのJデビュー戦を終えた。
続く8日のルヴァン杯準決勝第1戦・川崎F戦でもメンバー入りを果たすと、今度は後半開始時から45分間プレー。そして12日、準決勝第2戦で、ついにスタメンへと抜擢される。
山之内は3-4-2-1の右WBで先発すると、迎えた前半26分、FW小泉佳穂が敵陣深い位置でボールを奪い返し、FW垣田裕暉からのリターンを受けた小泉は、相手3選手に囲まれながらも背後のスペースへパスを送る。走り込んだ山之内に通ると、山之内はゴール前に速くて低いクロスを選択、それを中央で垣田が合わせて1点を返した。
「パスをもらった瞬間に、センターバックとキーパーの間のところにスペースが見えて、そこに通せばカキくんが決めてくれると信じて出しました」と山之内は初アシストを回想した。
垣田のゴールで2戦合計2点差につめよった柏は、後半に2ゴールを奪って試合を振り出しに戻すと、後半ATにFW細谷真大の決勝点が決まり、5年ぶりとなるルヴァン杯決勝へと進出している。
「90分を通してがんばってくれた」。そう山之内を讃えたのは、1点目の場面で山之内へのスルーパスを通した小泉だ。そのことを本人に伝えるも、「いい感触はあんまりなくて。まだまだ課題ばかりで」と謙虚な姿勢を崩さなかった。
プロという環境、初めてプレーする右WBのポジションと試行錯誤を続ける山之内は、「怪我人が多い中でチャンスをもらってる立場なので、本当にこのこの結果に満足せず、自分自身成長していけるように、日々どの環境にいても成長できるように、自分がやれることを全力でやる」と力強く前を向いた。
(取材・文 奥山典幸)
4分間のJデビューから1週間あまり。来季から柏レイソルへの加入が内定している強化指定選手のMF山之内佑成(東洋大4年)はスタメンに抜擢されると、反撃の狼煙となるチーム1点目でアシストを記録した。
10月4日のJ1第33節・横浜FM戦、1-0のリードで迎えた後半41分にDFジエゴに代わってピッチに送られた山之内は、そのまま右WBに入った。試合前日の3日に初めてのメンバー入りを伝えられた山之内は眠れぬ夜を過ごすも、長所であるフィジカルの強さを見せつつ、ATも含めて10分ほどのJデビュー戦を終えた。
続く8日のルヴァン杯準決勝第1戦・川崎F戦でもメンバー入りを果たすと、今度は後半開始時から45分間プレー。そして12日、準決勝第2戦で、ついにスタメンへと抜擢される。
山之内は3-4-2-1の右WBで先発すると、迎えた前半26分、FW小泉佳穂が敵陣深い位置でボールを奪い返し、FW垣田裕暉からのリターンを受けた小泉は、相手3選手に囲まれながらも背後のスペースへパスを送る。走り込んだ山之内に通ると、山之内はゴール前に速くて低いクロスを選択、それを中央で垣田が合わせて1点を返した。
「パスをもらった瞬間に、センターバックとキーパーの間のところにスペースが見えて、そこに通せばカキくんが決めてくれると信じて出しました」と山之内は初アシストを回想した。
垣田のゴールで2戦合計2点差につめよった柏は、後半に2ゴールを奪って試合を振り出しに戻すと、後半ATにFW細谷真大の決勝点が決まり、5年ぶりとなるルヴァン杯決勝へと進出している。
「90分を通してがんばってくれた」。そう山之内を讃えたのは、1点目の場面で山之内へのスルーパスを通した小泉だ。そのことを本人に伝えるも、「いい感触はあんまりなくて。まだまだ課題ばかりで」と謙虚な姿勢を崩さなかった。
プロという環境、初めてプレーする右WBのポジションと試行錯誤を続ける山之内は、「怪我人が多い中でチャンスをもらってる立場なので、本当にこのこの結果に満足せず、自分自身成長していけるように、日々どの環境にいても成長できるように、自分がやれることを全力でやる」と力強く前を向いた。
(取材・文 奥山典幸)