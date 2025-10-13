アイドルグループ・Aぇ! groupが12日深夜放送のフジテレビ新番組「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」（深夜1・25）に出演。メンバーの草間リチャード敬太（29）を巡る騒動について謝罪した。

冒頭、メンバー4人が直立不動で並んで登場し「こんばんは。Aぇ！ groupです」とあいさつするとともに「この度はお騒がせしており、申し訳ありません」と深々と頭を下げた。

また「我々Aぇ！ group当面、4人での活動となりますが、本日からレギュラー番組が始まります。長く愛される番組にしていけるよう精いっぱい頑張っていきますので、みなさんどうぞ温かい目で見守っていただけたらうれしいなと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします」と意気込みを伝えた。

草間の騒動後に新番組が始まったことに「本当にね、こういう状況にも関わらず、止めずに進めようとしてくださったスタッフの気持ち、こんなにうれしいことない」と感謝するとともに「精いっぱい盛り上げるのが我々の務めなんで、楽しんでいきましょう」と、再度意気込みを口にした。

草間は今月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。

同日中に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は草間の活動休止を発表。同6日に釈放された際には目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、約10秒間頭を下げた。