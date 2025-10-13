【ホテルニューオータニ（東京）】秋限定“栗とぶどう”アフタヌーンティー♡

都心の喧騒を忘れさせる緑豊かな日本庭園を眺めながら、秋の味覚を満喫しませんか？ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では、2025年11月30日(日)まで、旬の“栗とぶどう”をテーマにした『新アフタヌーンティーセット～栗とぶどう～』を販売中。人気の「スーパーモンブラン」や「グレープショートケーキ」など、秋限定のスイーツがずらりと並び、贅沢なティータイムを演出。

秋の味覚“栗とぶどう”が主役の贅沢スイーツ

新アフタヌーンティーセット～栗とぶどう～

料金：8,200円※料金は、別途サービス料を加算させていただきます。/※1名さま分の紅茶付（ポットにてご用意いたします）

上段には、和栗の濃厚な風味を堪能できる素材の魅力を引き出したスイーツが並びます。

「スーパーモンブラン」やホテル特製のラムレーズンを使用した「レーズンサンド」や、岩泉ヨーグルトとぶどうのゼリーなど。

中段には「マロンタルト」「マロンプリン」「新蜂蜜カステラ」など、こだわりの秋スイーツがラインアップ。

和三盆や黒蜜あんこを使用した上品な甘さが特徴で、どれも職人の技が光る逸品です。

期間：2025年11月30日(日)まで

時間：15:15～/15:45～/16:15～ ※2時間制

※ウェブサイトから2日前までの要予約

※数量限定

※お席のご利用は2時間制とさせていただきます。

※食材の入荷状況により内容が変更となる場合があります。

PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

サンドウィッチや紅茶も充実♡優雅なティータイムを

下段には「季節の特製フルーツサンドウィッチ」や「マロンスコーン」など、食事系メニューも充実。香り高いアールグレイや、爽やかなダージリンとのペアリングもおすすめです。

料金は紅茶付きで\8,200（別途サービス料）。また、18:00以降はグラスシャンパーニュ付きの『イブニングハイティー～栗とぶどう～』（\11,000）も登場。

ライトアップされた日本庭園を眺めながら、ロマンティックな夜を過ごせます。

秋限定の味覚で、心まで満たされる時間を

ホテルニューオータニ（東京）の『新アフタヌーンティーセット～栗とぶどう～』は、見た目も味わいも秋そのもの。和と洋が調和した上品な甘さが、心までほぐしてくれます。

眼前に広がる日本庭園の絶景を眺めながら、温かい紅茶とともに過ごす午後は、まるで特別なご褒美時間。

旬の香りに包まれながら、五感で楽しむ秋のティータイムをぜひ体験してみてください。