香ばしさが食欲そそる！手羽中のかんきつみそ焼き【もあいかすみの一品で大満足「働楽ごはん46】
味噌のコクに柑橘の酸味を合わせた、さっぱりなのにコク深い手羽中レシピ。トースターで焼くだけだから忙しい日にもぴったり。たんぱく質やビタミンB群、クエン酸が摂れて、疲れた日の栄養補給にもおすすめです。
今回は トースターで簡単に作れる「手羽中みそかんきつ焼き」 をご紹介します。
みそのコクに、かんきつのさわやかな酸味をプラス。
焼き上がる香りだけでごはんが進む、食欲そそる一品です。
エリンギも一緒に焼けば、うまみがギュッと染み込みます。
洗い物も少なく、忙しい日のメインおかずにぴったりです。
■香ばしさが食欲そそる！手羽中のみそかんきつ焼き
作業時間5分 ※焼き時間は除く
【材料 2人分】
・手羽中…10〜15本
・エリンギ…1本
＜A＞
・みそ…大さじ1
・みりん…大さじ1
・砂糖…小さじ2
・しょうゆ…小さじ1
・かんきつ果汁（すだち・シークワーサーなど）…大さじ1
・おろしにんにく…少々（好みで）
【作り方】
１、エリンギは食べやすい大きさに切る。
２、＜A＞の材料をすべてを混ぜ合わせる。
３、アルミホイルの上に1と手羽中をのせ、2をかける。
４、トースター（最高ワット）で15〜20分、こんがり焼く。
■管理栄養士のコメント
みそにはたんぱく質の代謝を助けるビタミンB群、
かんきつ果汁には疲労回復に役立つクエン酸が含まれています。
甘辛いみそだれにかんきつを合わせることで、
塩分を控えながら満足感のある味に仕上がるのもポイント。
忙しい日でも手軽に栄養バランスを整えられる、
放っておくだけのごちそうレシピです。
さわやかなコクがやみつき！
みその香ばしさとかんきつの爽やかさがベストマッチ。
冷めてもおいしいので、お弁当や作り置きにもぴったりです。
次回の連載もお楽しみに！
(もあいかすみ)