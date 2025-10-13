【今日の献立】2025年10月13日(月)「カレー風味オムレツ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カレー風味オムレツ」 「マカロニのチーズサラダ」 「梨サイダー」 の全3品。
カレー風味で食欲UPの主菜に、マカロニの副菜、サッパリとした飲み物の献立です。主食はパンにしてもおすすめです。
【主菜】カレー風味オムレツ
カレー風味の具材とソースのかかった卵が美味しいオムレツです。
調理時間：20分
カロリー：532Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
ニンジン (みじん切り)1/3本分
＜調味料＞
カレー粉 小さじ1/2~1
しょうゆ 小さじ1/3
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ1
＜卵液＞
溶き卵 3個分
生クリーム 大さじ2
塩コショウ 少々
バター 15g
ソース (中濃ソース)適量 レタス 3~4枚
プチトマト 4個
2. 別のフライパンに半量のバターを中火で熱し、半量の＜卵液＞を入れ、フライパンに広げて半熟に焼く。
3. (1)の半量を縦にのせ、フライパンを左右どちらかに傾けながら卵で具を包む。
4. 器にのせ、キッチンペーパー等で形を整える。同様にもう1つ作る。 ソースをかけ、レタス、水洗いしたプチトマトを添える。
【副菜】マカロニのチーズサラダ
マカロニにチーズがからんでシンプルで美味しい一品。お酒のアテにもおすすめです。
調理時間：15分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩 適量 生クリーム 50ml
ピザ用チーズ 40g
塩コショウ 少々
ドライパセリ 適量
2. 生クリームを弱火にかけ、ピザ用チーズを加える。ピザ用チーズが溶けたらマカロニを加えて混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、ドライパセリを振る。
【飲み物】梨サイダー
シャリシャリ食感の梨とサイダーの組み合わせ。作りたてがフレッシュで美味しいです。
調理時間：10分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
炭酸飲料 (加糖)300ml
レモン (輪切り)2枚
氷 4個
ミントの葉 適量
2. カップに(1)、レモン、氷を入れ、炭酸飲料を注ぎ入れる。ミントの葉を飾る。
カレー風味で食欲UPの主菜に、マカロニの副菜、サッパリとした飲み物の献立です。主食はパンにしてもおすすめです。
【主菜】カレー風味オムレツ
カレー風味の具材とソースのかかった卵が美味しいオムレツです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：532Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）合いびき肉 200g
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
ニンジン (みじん切り)1/3本分
＜調味料＞
カレー粉 小さじ1/2~1
しょうゆ 小さじ1/3
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ1
＜卵液＞
溶き卵 3個分
生クリーム 大さじ2
塩コショウ 少々
バター 15g
ソース (中濃ソース)適量 レタス 3~4枚
プチトマト 4個
【下準備】ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ネギ、ニンジンを炒める。合いびき肉を加えて色が変わるまで炒め、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 別のフライパンに半量のバターを中火で熱し、半量の＜卵液＞を入れ、フライパンに広げて半熟に焼く。
©Eレシピ
3. (1)の半量を縦にのせ、フライパンを左右どちらかに傾けながら卵で具を包む。
©Eレシピ
4. 器にのせ、キッチンペーパー等で形を整える。同様にもう1つ作る。 ソースをかけ、レタス、水洗いしたプチトマトを添える。
©Eレシピ
【副菜】マカロニのチーズサラダ
マカロニにチーズがからんでシンプルで美味しい一品。お酒のアテにもおすすめです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）マカロニ 40g
塩 適量 生クリーム 50ml
ピザ用チーズ 40g
塩コショウ 少々
ドライパセリ 適量
【作り方】1. マカロニは分量外の塩を入れたたっぷりの熱湯で指定時間ゆでる。
©Eレシピ
2. 生クリームを弱火にかけ、ピザ用チーズを加える。ピザ用チーズが溶けたらマカロニを加えて混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【飲み物】梨サイダー
シャリシャリ食感の梨とサイダーの組み合わせ。作りたてがフレッシュで美味しいです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）梨 1個
炭酸飲料 (加糖)300ml
レモン (輪切り)2枚
氷 4個
ミントの葉 適量
【作り方】1. 梨は縦4つのくし切りにして芯を取り除き、皮をむいてすりおろす。
©Eレシピ
2. カップに(1)、レモン、氷を入れ、炭酸飲料を注ぎ入れる。ミントの葉を飾る。
©Eレシピ