プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カレー風味オムレツ」 「マカロニのチーズサラダ」 「梨サイダー」 の全3品。
カレー風味で食欲UPの主菜に、マカロニの副菜、サッパリとした飲み物の献立です。主食はパンにしてもおすすめです。

【主菜】カレー風味オムレツ
カレー風味の具材とソースのかかった卵が美味しいオムレツです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：532Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

合いびき肉  200g
玉ネギ  (みじん切り)1/4個分
ニンジン  (みじん切り)1/3本分
＜調味料＞
  カレー粉  小さじ1/2~1
  しょうゆ  小さじ1/3
  塩コショウ  少々
サラダ油  小さじ1
＜卵液＞
  溶き卵  3個分
  生クリーム  大さじ2
  塩コショウ  少々
バター  15g
ソース  (中濃ソース)適量 レタス  3~4枚
プチトマト  4個

【下準備】

ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ネギ、ニンジンを炒める。合いびき肉を加えて色が変わるまで炒め、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 別のフライパンに半量のバターを中火で熱し、半量の＜卵液＞を入れ、フライパンに広げて半熟に焼く。

©Eレシピ


3. (1)の半量を縦にのせ、フライパンを左右どちらかに傾けながら卵で具を包む。

©Eレシピ


4. 器にのせ、キッチンペーパー等で形を整える。同様にもう1つ作る。 ソースをかけ、レタス、水洗いしたプチトマトを添える。

©Eレシピ



【副菜】マカロニのチーズサラダ
マカロニにチーズがからんでシンプルで美味しい一品。お酒のアテにもおすすめです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

マカロニ  40g
  塩  適量 生クリーム  50ml
ピザ用チーズ  40g
塩コショウ  少々
ドライパセリ  適量

【作り方】

1. マカロニは分量外の塩を入れたたっぷりの熱湯で指定時間ゆでる。

©Eレシピ


2. 生クリームを弱火にかけ、ピザ用チーズを加える。ピザ用チーズが溶けたらマカロニを加えて混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、ドライパセリを振る。

©Eレシピ



【飲み物】梨サイダー
シャリシャリ食感の梨とサイダーの組み合わせ。作りたてがフレッシュで美味しいです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

梨  1個
炭酸飲料  (加糖)300ml
レモン  (輪切り)2枚
氷  4個
ミントの葉  適量

【作り方】

1. 梨は縦4つのくし切りにして芯を取り除き、皮をむいてすりおろす。

©Eレシピ


2. カップに(1)、レモン、氷を入れ、炭酸飲料を注ぎ入れる。ミントの葉を飾る。

©Eレシピ