◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグの地区シリーズ（Ｓ）第５戦が１１日（日本時間１２日）に行われ、ブルワーズがカブスを破り、リーグ優勝決定Ｓ進出を決めた。カブスの鈴木誠也外野手（３１）は意地の本塁打を放つも終戦となった。

＊ ＊ ＊

絶好調のまま、誠也のシーズンが幕を閉じた。２戦で王手をかけられてから２勝し返し、第５戦に持ち込んだが、力尽きた。静まりかえった試合後のクラブハウスで「まだ気持ちの整理がついてないんで…ちょっと何とも言えないです」と悔しさをにじませた。

圧巻の一撃を見舞った。１点を追う２回先頭、怪物新人右腕ミジオロウスキーの１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を捉えて右中間席に運んだ。一時同点となるソロに雄たけびをあげ、感情を爆発させた。０８年以降のＰＳで生まれた本塁打では最速タイのボールをはじき返した一発となり、ＰＳでは３試合ぶり３発目。地区Ｓまでに３発を放つのも日本人初の快挙だが「（投手の）自信のある球をはじけたというのはよかったかなと思いますけど、負けちゃ意味ないんで」と空砲に終わり、肩を落とした。

酸いも甘いも経験した米４年目だった。３２本塁打、１０３打点は自己最多。９月２５日からのＰＳを含めた１２試合で８本塁打と、終盤に一気に調子を上げ、自身初のＰＳも経験した。一方で８月からは３８戦連続本塁打なしなど苦しんだ時期もあった。「今年はちょっと自分でもけっこう深刻なくらいな感じで落ち込んだので、そこはいい勉強になった。そこから立て直して最後いい形で終われたのは自信になる」。淡々と１年間を振り返った。

来季は５年契約の最終年となる。「ＰＳの戦い方もいい経験ができたので、すべてが来年につながるようにあしたからやっていけたら」。来季は３月のＷＢＣにも出場する可能性もある。さらに大きくなった姿を示す。

（安藤 宏太）