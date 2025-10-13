Ryosuke Yamada（山田涼介）圧巻オーラ放ったソロでのフェス初出演 Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」も披露・4回の水分補給でキラキラ効果音【ZOZOFES】
【モデルプレス＝2025/10/13】アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）が10月12日、ZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演した。
MCに入ると、タンブラーを持つだけで「キャー」という歓声が。超特急やHANAのファンには「山田涼介の時間を存分に楽しんでほしい」という一方で「Red.Y（山田涼介のファンネーム）のみんな分かってるよね？声出せますか？」と盛り上げ。「水飲みます！」と宣言し、タンブラーから水分補給をするとキラキラとした効果音が鳴り響く。「僕のツアーに来ていない方はなんのこっちゃですよね」「僕が水を飲むとキラキラとした音を流すというスタッフさんの悪ふざけが始まり、それがZOZOFESまで続いているということですみません」と慌てて補足説明をするも「イエーイ！」という声に「温かい！」と安心した表情。堂々としたステージを披露していた山田だが、初のソロでのフェス出演に「ちょーっと緊張してます」と本音も。「皆さんどうぞ盛り上がって声を届けてくれたら嬉しいです」と伝えた。MCの間、計4回の水分補給全てで効果音は流れ、山田は笑いをこらえながら「やめなさいってほんとに！」とツッコんでいた。
【写真】山田涼介、ソロ初フェス裏側の貴重ショット
◆Ryosuke Yamada（山田涼介）圧巻オーラ放った1日目トリ
山田が登場する前からペンライトで真っ赤に染まる会場。スクリーンがゆっくりと上がると、後方には逆光ともやの中に1人のシルエットが。ダンサーに囲まれ、ビジューが輝くオールブラックの衣装にサングラスをかけてオーラを放出していた。『SWITCH』の最後で口角をクイッと上げて怪しい笑みを浮かべると「準備はできてるか？」と呼びかけ、そのまま『INTO YOU』へ。サングラスを外して微笑むだけで大きな歓声が上がり、スポットライトが当たる山田の姿はきらめいていた。『Oh! my darling』では、ひざまずいて観客の目を見つめる姿、上の席を見つめ「こっちに来なよ」と言わんばかりの手招き、1つひとつの仕草で客席を沸かせる。「ZOZOFES踊れる人は一緒に踊ってください！行くよー！」と可愛らしい『Please! Please! Please!』はサビのキャッチーなダンスやダンサーと息を合わせてハートポーズを決める姿など、先程圧巻のオーラを放っていた山田のクールな姿とのギャップで魅了した。
しっとりとしたバラード曲『花のように』で美しい歌声を響かせると、ガラッと空気を変え『No ID』『HUSTLER』と挑発的なラップやダンスが続き、彼の世界観に引き込む。「この曲は皆さん知ってますよね？」とHey! Say! JUMPの『ウィークエンダー』のイントロが流れ出すと客席はひときわ盛り上がり、その観客の元へ山田はステージの端の端まで近寄る。「まだまだ楽しんでいくよ！まだまだ声出るよね？最後まで楽しんでいこうぜよろしく！」と満面の笑みで胸がときめくようなラブソング『Bloomin’』、“Ryosuke Yamada”を象徴するような赤に再び染める『RED』を経て、颯爽とステージを後にした。
◆「ZOZOFES」2日間開催 総勢5組のアーティスト出演
ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント。DAY1にはRyosuke Yamadaのほか、超特急、HANA（ハナ）が、DAY2にはLE SSERAFIM（ルセラフィム）、YOASOBI（ヨアソビ）が出演。総勢5組のアーティストとともに、ZOZOTOWNの企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を体現し、20年間の感謝をファッションと音楽に乗せて届ける。（modelpress編集部）
