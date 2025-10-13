Snow Man、新曲「BOOST」配信開始＆MV公開
Snow Manが11月に発売する5枚目のアルバム『音故知新』より、「BOOST」が10月13日0時に各種音楽配信サイトにてストリーミングおよびダウンロード配信開始された。
先日公開されたリード曲「TRUE LOVE」とは対照的に、「BOOST」は身体の芯まで届く低音から溢れ出るマッシヴなサウンドと、畳みかけるような展開は聴く人を飽きさせないのはもちろん、テンションを120％に上昇させるような楽曲となっており、Snow Manの新境地ともいえる、挑戦的な1曲。
MVは300を超える照明に囲まれたメタリック感のあるセットからは無機質な印象を彷彿させる一方で、総勢30名のダンサーとひとつで力強くパフォーマンスするSnow Manのメンバーからは、自らの意思で常に限界を突破していきたい、というメッセージを感じることができる。
■5th Album『音故知新』
2025.11.05 Release
https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192
＜初回盤A＞
形態：
CD+Blu-ray（JWCD-25134/B）
CD+DVD（JWCD-25135/B）
価格：
\4,180(税込) \3,800(税抜)
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画A視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand-New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】
01: 「TRUE LOVE」 Music Video
02: 「カリスマックス」 Music Video
03: 「TRUE LOVE」マルチアングル映像
04: 「カリスマックス」マルチアングル映像
05: Behind The Scenes
＜初回盤B＞
形態：
CD+Blu-ray（JWCD-25136/B）
CD+DVD（JWCD-25137/B）
価格：
\4,180(税込) \3,800(税抜)
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画B視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】
01: 「BOOST」Music Video
02: 「ユニット曲A」Music Video
03: 「ユニット曲B」Music Video
04: 「ユニット曲C」Music Video
05: 「ユニット曲D」Music Video
06: 2024.12.31「Snow Man Special Live 〜みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025〜」Behind The Scenes
07: カメラから逃げ切れ！Run Away Snow Man
※「BOOST」Music Videoに関して
ラウールにつきましては、撮影時の体調不良により本Music Videoへの出演を見合わせております。
予めご了承・ご理解賜りますようお願い申し上げます。
＜通常盤＞
形態：
CD Only（JWCD-25138）
価格：
\3,300(税込) \3,000(税抜)
初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
13: ユニット曲A
14: ユニット曲B
15: ユニット曲C
16: ユニット曲D
17: Nine Snow Charge!! (Bonus Track)
◇CD購入者特典
初回盤A (JWCD-25134/B、JWCD-25135/B)：特典A
初回盤B (JWCD-25136/B、JWCD-25137/B)：特典B
通常盤 (JWCD-25138)： 特典C
■＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞
2025年
11月15日(土)・11月16日(日) [北海道] 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)
12月5日(金)・12月6日(土)・12月7日(日) [福岡] みずほPayPayドーム福岡
12月23日(火)・12月24日(水)・12月25日(木)・12月26日(金) [東京] 東京ドーム
2025年
1月4日(日)・1月5日(月)・1月6日(火)・1月7日(水)[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ
1月15日(木)・1月16日(金)・1月17日(土)・1月18日(日)[大阪] 京セラドーム大阪