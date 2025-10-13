Ä¶ÆÃµÞ¡ÖºÇ¹â¤ËZOZO¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×ÂØ¤¨²ÎßÚÎö ¥¿¥¯¥ä¤Ï¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡ÖY2K¤ÎÊ¢¶Ú¡×¡ÚZOZOFES¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤¬10·î12Æü¡¢ZOZOTOWN¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖZOZOFES¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥¿¥¯¥ä¡¢ÈþÊ¢¶Úµ±¤¯
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´¿À¼¤¬»ß¤Þ¤º¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´ãº¹¤·¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ØSteal a Kiss¡Ù¤«¤é¡ØSpice¡Ù¤Þ¤Ç±Ô¤¤É½¾ð¤È·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£Â³¤¯¡ØRe-Booster¡Ù¤Ï¡¢1ÈÖ¤¬¥«¥¤¡Ê¾®³Þ¸¶³¤¡Ë¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊÁ¥ÄÅÎÇ²í¡Ë¡¦¥¿¥¯¥ä¡ÊÁðÀîÂóÌï¡Ë¡¦¥æ¡¼¥¡ÊÂ¼ÅÄÍ´´ð¡Ë¡¦¥¿¥«¥·¡Ê¾¾ÈøÂÀÍÛ¡Ë¤Î1·å¹æ¼Ö¡ÊÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢2ÈÖ¤¬¥·¥å¡¼¥ä¡Ê»ÖÂ¼½¨ºÈ¡Ë¡¦¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê¿¹¼¡À¯Íµ¡Ë¡¦¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¾¾¥¢¥í¥Ï ¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦¥Ï¥ë¡ÊÇðÌÚÍª¡Ë¤Î2·å¹æ¼Ö¡Ê¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤â·Ú²÷¤Ê¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËZOZO¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤°³ÆÊý°Ì¤ËÃúÇ«¤Ë¤ªÎé¡¢¥¿¥«¥·¤Ï¡Ö7¹æ¼Ö¡ªZOZO¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥«¥·¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë°§»¢¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ë¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¡¼¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó¡ªÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤¹¡ª¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿2024Ç¯¡Ë¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤º¤ë¤¤¤è¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ØNINE LIVES¡Ù¤Î°ì»åÍð¤ì¤Ì¡ÈÄÞ¥È¥²¥À¥ó¥¹¡É¤ÇºÆ¤ÓÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤à¤È¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ØLesson ¶¡Ù¤ÈÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤äÈþ¤·¤¯ÃúÇ«¤Ê»ÅÁð¤«¤é¿§µ¤¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡£¤«¤È»×¤¦¤È¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ØMy Buddy¡Ù¤Ç¥¬¥é¥ê¤È¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡ØSteal a Kiss¡Ù¤Ç¤â¡ÖZOZO¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È²Î»ì¤ò¡ÈZOZOFES»ÅÍÍ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ØMy Buddy¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖZOZOFES¡ª¡×¤ÈËÁÆ¬¤ÎÎ¾¼ê¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤ò¡ÖZOZO¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡ÖZOZO¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂ³¡¹¡ÖZOZO¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº¢¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤À¤±¤É¤µ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤ÆÁè¤¤¤¹¤®¡£¤Ê¤ó¤ÇÁè¤¦¤Î¡£Áè¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡¼¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ËÆÍÁ³¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿Ê¬¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥¿¥«¥·¤¯¤ó¤¯¤é¤¤¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¥¿¥«¥·¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤ÏÁè¤¤¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡×¤Èð÷¤¯¡£¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾§¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áè¤¤¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤¼¡£¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤ª¤¦¤¼¡£¤¤¤¤¤è¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¡Ä¤Î¿Í¤È¼ê¡Ä·Ò¤¤¤À¤ê¡Ä¤½¤ì¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÄ¶ÆÃµÞ¤Ç¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡ª¡×¤ÈÁÔÂç¤Ê¶Ê¿¶¤ê¤Ç¡Ø¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤Ø¤È·Ò¤¤¤À¡£
¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯Ê¿ÏÂ¤ËÊâ¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î³Ú¶Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥¿¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥Ï¥ë¤ÎÆ°¤¤Ë¾Ð¤¤¤¬½ª»Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£ËÁÆ¬¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¼ªºÉ¤¤¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡ª¡ª¤â¤Ã¤ÈËÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤Ç¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢1ÈÖ¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤Ç¡Ö²¶1¿Í¤ÎÊý¤¬À¼½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¼¡ª¡ª¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×¤È´é¤¬¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶«¤Ó¡¢2ÈÖ¥µ¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤«¤é¾å¼ê¡¢¾å¼ê¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Þ¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤ÏºÆÅÙÁ°Êý¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¶¤Î¤³¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡ª¤¢¤¤¤Ä¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®µî¤ê¡¢Ë½¤ì²ó¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¼ê¤ò¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¤Ë¤¹¤ë¿¶ÉÕ¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØBurn!¡Ù¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖZOZOTOWN¡×¤òÉ½¤¹¡ÖZ¡×¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¡¢MC¤Î¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¡£¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î9¿Í¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥ä¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÊ¢¶Ú¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤ªÊ¢¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ç±£¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖY2K¤ÎÊ¢¶Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ZOZOFES¤Ï¡¢ZOZOTOWN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿2004Ç¯¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖY2K¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£DAY1¤Ë¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤Î¤Û¤«¡¢HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¡¢Ryosuke Yamada¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤¬¡¢DAY2¤Ë¤ÏLE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡¢YOASOBI¡Ê¥è¥¢¥½¥Ó¡Ë¤¬½Ð±é¡£ÁíÀª5ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ZOZOTOWN¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢20Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 Steal a Kiss
M2 Spice
M3 Re-Booster
M4 NINE LIVES
M5 ¥·¥ã¥ó¥Ç¥£
M6 Lesson ¶
M7 My Buddy
M8 ¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·
M9 ¥Ð¥Ã¥¿¥Þ¥ó
M10 Burn!
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ä¶ÆÃµÞ¡ÖZOZO¡×ÂØ¤¨²ÎßÚÎö¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¡ÖLesson ¶¡×¤Ç¿§µ¤Êü½Ð
¢¡Ä¶ÆÃµÞ¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤ÆÁè¤¤¤¹¤®¡×¥Ï¥ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇË½Áö
¢¡¡ÖZOZOFES¡×2Æü´Ö³«ºÅ ÁíÀª5ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±é
¢¡Ä¶ÆÃµÞ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
