ルービック公式のミニキューブが登場。ガシャポン「カプセル ルービックキューブ」10月第3週発売！
【カプセル ルービックキューブ】 10月第3週 発売 価格：1回500円
(C)2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.
バンダイは、ガシャポン「カプセル ルービックキューブ」を10月第3週に発売する。価格は1回500円。
ルービック公式のミニキューブがガシャポンに初登場する。初代から歴代デザインがキーチェーン付きで再現されている。
ラインナップは、「ルービックキューブ3×3」、「ルービックキューブクリスタル」、「SPEED カラー」、「1980年オリジナルルービックキューブ」、「ゴールドカラー」の全5種で、サイズは約34.3mmとなっている。
ルービックキューブ3×3
ルービックキューブクリスタル
SPEED カラー
1980年オリジナルルービックキューブ
ゴールドカラー
※発売日は流通により前後する場合があります。