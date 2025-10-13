【カプセル ルービックキューブ】 10月第3週 発売 価格：1回500円

バンダイは、ガシャポン「カプセル ルービックキューブ」を10月第3週に発売する。価格は1回500円。

ルービック公式のミニキューブがガシャポンに初登場する。初代から歴代デザインがキーチェーン付きで再現されている。

ラインナップは、「ルービックキューブ3×3」、「ルービックキューブクリスタル」、「SPEED カラー」、「1980年オリジナルルービックキューブ」、「ゴールドカラー」の全5種で、サイズは約34.3mmとなっている。

ルービックキューブ3×3

ルービックキューブクリスタル

SPEED カラー

1980年オリジナルルービックキューブ

ゴールドカラー

(C)2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。