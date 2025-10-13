【ベルメゾン】「ホットコット」×「リライブ」初コラボ♡あったか綿混インナー登場

寒い季節の必需品として人気のベルメゾン「ホットコット」シリーズに、新たなコラボアイテムが登場しました。血行促進をサポートする機能性ウェア「RELIVE（リライブ）」との初コラボで誕生した「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」（税込8,990円）。肌にやさしく、薄手でもしっかり温かい心地よさを実現。冷えやすい女性の冬を快適に包み込む一枚です。

「ホットコット」×「リライブ」のW機能



2011年の発売以来、累計1,600万枚※1を誇るベルメゾンの人気シリーズ「ホットコット」。その魅力は、綿混素材のやさしい肌ざわりと＋1.0℃のあたたかさ※2にあります。

そこに遠赤外線を輻射し血行を促進する「リライブウェア」※4の技術を融合。鉱石を練りこんだ特殊インクプリントを施し、身体をじんわりサポートします。

これまでにない“温活インナー”として、寒さだけでなく日々の疲れにもやさしく寄り添います。

※1 2011年５月～2025年7月末のシリーズ累計販売枚数

※2 ホットコット（ベア天）と化繊インナーとの比較

着心地とデザインの両立を追求



綿95％のしなやかな素材で、肌に触れる部分まで丁寧に設計。プリント位置や加工方法を工夫することで、肌への刺激を最小限に抑えています。

背中が出にくい長め丈は、冷えやすい腰まわりをしっかりカバー。吸湿発熱素材をブレンドしているため、薄手でもしっかりあたたかさを感じられます。

デザインはシックなブラック1色で、どんなコーデにもなじむ上品な印象に仕上がっています。

販売はベルメゾンネット限定でスタート



【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース

2025年9月29日（月）よりベルメゾンネットにて販売開始。価格は8,990円（税込）、サイズはM・L・LLの3サイズ展開です。

公式サイトでは、商品詳細や購入ページを公開中。数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

冬のインナーを探している方はもちろん、冷え性対策を始めたい方にもぴったりな新作です。

カラー：１色

からだをいたわる、冬の新定番♡



「ホットコット」のやさしさと「リライブ」のサポート力が出会って生まれた、“着るだけで整う”新しいあたたかさです。

寒い季節を無理なく快適に過ごしたい女性のために、機能性とデザインを両立させた特別なインナーです。

毎日の生活にやさしく寄り添う1枚として、この冬のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。