【ライブレポート】XG、Creepy Nuts、&TEAM、anoらが集結！『Coca-Cola X Fes 2025』初日レポート

10月11日・12日にさいたまスーパーアリーナにて、日本コカ・コーラ主催の『Coca-Cola X Fes 2025（コカ・コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ）』がさいたまスーパーアリーナで開催。イベントにはXG、Creepy Nuts、&TEAM、anoら日本と世界の最前線で活躍するアーティストを中心に総勢7組が集結。さらにアートディレクターにはグラフィックアーティストとして国内外で多くの支持を集めるVERDY（ヴェルディ）が就任し、会場全体のデザインや会場内で販売されたコラボグッズのデザインを手掛けた。

『Coca-Cola X Fes 2025』のテーマは「あなたとつくるフェス」。タイトルの「X（クロス）」には、来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる、という想いが込められている。当日の会場では、豪華アーティストたちによる圧巻ライブパフォーマンスの他、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が「夢中全開。」になるさまざまなブースコンテンツが展開され、『Coca-Cola X Fes 2025』でしか味わえない特別な体験に会場全体が熱狂に包まれた。

本稿ではそのうち初日・10月11日のライブレポートをお届けする。

■&TEAMの一糸乱れぬ圧巻のダンスパフォーマンスで、会場は熱狂の渦に！

色とりどりのペンライトが会場を彩るなか、ストリートライクな衣装に身を包んだ&TEAMメンバーが登場。イントロが鳴り響き、Kが「Make some noise～！」と会場を煽り、炎の特効演出とともに客席は熱を帯びる。「FIREWORK」や自身初のミリオン認定を達成した3rdシングルのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」、「Run Wild」のオリジナルメドレーから始まり、1曲目から会場の盛り上がりは最高潮に。NICHOLASのラップが印象的な「Scent of you」、スタンドマイクを活かしたパフォーマンスが魅力的な「オオカミ系男子」など全6曲を披露。MCパートでは「キンキンに冷えた“アレ”が飲みたい」と話しながら、メンバーが「コカ・コーラ」ボトルを持つと、「コチるダンス」が特徴的なオリジナル楽曲「放課後宇宙」をサプライズ披露。会場も一体となって「コチるダンス」を踊り、リーダー・EJは「みなさんとコチコチできてとても嬉しかったです！」と喜びの気持ちを話していた。最後の「Feel the Pulse」ではステージ全体で会場を盛り上げ、MAKIが「バイバイ！」と挨拶し、ステージを後にした。

終了後、メンバーのNICHOLASとMAKIは会場内で収録中の『X Fes Radio』にも電話出演。「会場の熱気が凄すぎて、最高のパフォーマンスができました！」とライブ直後の感想を話すなど、最後まで会場を盛り上げていた。

■anoは「ちゅ、多様性。」を含む全7曲を披露！唯一無二の「anoワールド」に会場は大盛り上がり！

anoは背中の装飾が特徴的な衣装で登場し、「anoで～す！楽しんでいこう！よろしゅう！」「今日この時間は自由なので、楽しんで帰っていってね！」と序盤から「anoワールド」全開。一度聴いたら頭から離れなくなる大ヒット曲「ちゅ、多様性。」でスタート。会場はどんどんano色に染まり、指揮者のような振り付けに合わせて会場が青いペンライトを振り一体感に包まれた「スマイルあげない」、メタル調のギターサウンドにanoのプリティボイスとシャウトの振り幅が衝撃的な「Bubble Me Face」を次々と披露。MCでは「コチコチコチコチ♪ご馳走だ♪」という、anoさんが出演した「コカ・コーラ」のCMの一節を再現。「普変」「KILL LOVE」ではギター演奏を披露。「ぼく、こんなペンライトの灯りの中で演奏するの久々。え、みんな支給されたの？違う？聞こえないけど、とにかく楽しいです！」と話すシーンも。「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」ではイントロからアウトロまで力強いデスボイスを響かせ、会場のボルテージも最高潮に。ラストの「絶絶絶絶対聖域」では、ステージ上を練り歩きながらひとりで歌唱。anoは最後に「ありがとうございましたー！」とロングトーンで絶叫し、「最後まで楽しんでいってね！バイバ～イ！」と軽やかにステージを後にした。

■XGが「コカ・コーラ」CMソング「MILLION PLACES」を披露！MCパートではXGの「コカ･コーラ」エピソードを明かす

登場VTRが流れるなか、シルエットが会場に映し出されると大歓声が上がり、日本のライブで初披露となった最新曲「GALA」のイントロが流れるとともに「コカ・コーラ」をイメージさせる赤の衣装に身を包んだXGが登場。パフォーマンスが始まると、7人の妖艶なダンスと細部まで息ピッタリのフォーメーションダンスが美しい「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」を披露。MCでは、「私たちはライブの後に『コカ・コーラ』を飲むご褒美タイムがあります！」と語り、JURINは「練習生時代から毎日『コカ・コーラ』を飲んでいました！」と明かすなど、XGの「コカ・コーラ」エピソードが披露に。「今日は『コカ・コーラ』をたくさん飲んで、汗をかいて盛り上がりましょう！」とさらに会場を盛り上げる。緑色のレーザーと炎の特効演出が印象的な「UNDEFEATED」ではダンスブレイクが初披露され、力強いヒップホップダンスで会場のボルテージは最高潮に。ライブ中、CHISAが「コカ！」と呼び掛けると、会場からは大きな声で「コーラ！」というレスポンスが返る。終盤には「コカ・コーラ」のCMソングにも採用された「MILLION PLACES」を披露し、ラスト曲「SHOOTING STAR」ではイントロから一際大きな歓声が。パフォーマンスが終わりXGがステージを降りた後も、客席は衝撃が冷めやらぬ様子で、ざわつきはなかなか止まらなかった。

■初日の大トリはCreepy Nuts！世界的大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」や話題曲「オトノケ」を含む全12曲を披露！

初日の大トリを務めたCreepy Nutsは全12曲を披露。オーディエンスの手拍子で会場が揺れるなか、「まだ元気残ってるか埼玉ー！」と叫び、R-指定が自身の子供と地元・大阪の神様を重ね合わせた楽曲「ビリケン」からスタート。夜をモチーフに描いた「よふかしのうた」「堕天」では、「夜ふかしして盛り上がれるヤツ、手上げてみろ！」と煽り、「出向いたさいたまスーパーアリーナ！」とアドリブで歌詞をアレンジし、会場全体が大きく沸く。MCでは「XG終わったのに残ってくれてありがとう」と会場を盛り上げる。欲望をテーマに描かれた楽曲「ちゅだい」など、今年リリースされたアルバムの楽曲を圧倒的なラップスキルと声量で次々と披露。続いて、常人離れの高難易度DJルーティンを披露するDJ松永のプレイに会場の雰囲気は最高潮に達し、その勢いのまま世界的大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」が披露され、今日一番の盛り上がりを見せた。R-指定さんの「今日とんでもなく盛り上がった。けどな、明日もあんねん、まだX Fesは折り返し地点やねん。まだ“のびしろ”があるってことです」というMCとともに最後の曲は人気曲「のびしろ」。会場全体で「のびしろしかないわ！」と合唱し、明日への期待感が会場に充満するなか、初日は終幕を迎えたのだった。

※メイン写真はCreepy Nuts

■『Coca-Cola X Fes 2025』 10月11日 セットリスト

●星街すいせい

1. もうどうなってもいいや

2. TRUE GIRL SHOW

3. DEADPOOL

4. AWAKE

5. ビビデバ

●&TEAM

1. FIREWORK～Go in Blind (月狼) ～ Run Wild（メドレー）

2. 声変わり

3. Scent of you

4. オオカミ系男子

5. Under the skin

6. Feel the Pulse

●ano

1. ちゅ、多様性。

2. スマイルあげない

3. Bubble Me Face

4. 普変

5. KILL LOVE

6. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

7. 絶絶絶絶対聖域

●Camilo

1. UNA VIDA PASADA

2. MILLIONES

3. FAVORITO

4. BEBE

5. TATOO+TUTU

6. ME TOCA A MI

7. AUTODIAGN

8. VILA DE RICO

9. PEGAO

10. KESI

11. INDIGO

●XG

1. GALA

2. TGIF

3. SOMETHING AIN’T RIGHT

4. GRL GVNG

5. HESONOO + X-GENE

6. WOKE UP

7. IYKYK

8. NEW DANCE

9. UNDEFEATED

10. MILLION PLACES

11. LEFT RIGHT

12. IS THIS LOVE

13. SHOOTING STAR

●Creepy Nuts

1. ビリケン

2. よふかしのうた

3. 堕天

4. japanese

5. ちゅだい

6. doppelganger

7. Bling-Bang-Bang-Born

8. Mirage

9. 二度寝

10. オトノケ

11. ロスタイム

12. のびしろ

■さいたまスーパーアリーナがフェス会場仕様に！ここでしか体験できない様々なコンテンツブースを展開

『Coca-Cola X Fes 2025』ではアーティストによるライブパフォーマンスだけなく、会場内外で様々なブースコンテンツやフォトスポットが展開された。会場外には、VERDYのアイコンキャラクターVICKの巨大モニュメントが設置され、開場前から来場者が列を為して撮影する様子も。物販ブースではVERDYがデザインを手掛ける会場限定コラボグッズの販売が行われ、会場内にはテイクフリーのコカ・コーラ冷蔵庫がずらり。ライブで弾ける熱量の高さを表すように、来場者がボトルのキャップを開ける音がプシュッと響き渡った。

■「撮って・歌って・見て・聴いて……」盛りだくさんのブース体験に大きな盛り上がりを見せるフェス会場

会場内に入ると、まず「Welcome Area」に設置された出演アーティストのパネルが来場者をお出迎え。壁面の応援メッセージボードには、来場者が各アーティストに向けた想いがこもったメッセージを書き記す姿も。先に進むと、歴代のコカ・コーラのボトルが並び、壁に耳を近づけると歴代CMソングを順に聴けるコンテンツや、会場限定デザインの写真が撮れるフォトブースが続き、かつてのCMソングの想い出に花を咲かせたり、笑顔で写真撮影を行う来場者の姿が見られた。

他にも来場者が各々のデジタルアバターを使って遊ぶことができるゲームコーナーや、空のペットボトルを所定の位置に置くと音楽が流れる、レコード型の巨大リサイクルボックスも設置された。また、クリエイターが来場者の似顔絵を早描きする「ART SPORTS LIMITS」ブースでは、クリエイターの描くスピードに注目が集まり、体験したい人たちで長蛇の列ができていた。さらに、高得点でノベルティがもらえるカラオケまねきねこブースや、サッカーファン必見のadidasブース、アーティストへメッセージが書けるSpotifyブースなど、来場者はここでしか味わえない特別な体験を楽しんでいた。

■『CHICKEN FES SAITAMA 2025』とのコラボで、コカ・コーラ×チキンの組み合わせを堪能！

また、けやきひろばで開催中の『CHICKEN FES SAITAMA 2025』とコラボレーションを実施。特設ラウンジでは、来場者がコカ・コーラとチキンの相性抜群の組み合わせを楽しんでいた。

『Coca-Cola X Fes 2025』のテーマは「あなたとつくるフェス」。アーティストが奏でる音楽と、フェスで楽しめる多彩な体験が交じりあって生まれる、「夢中全開。」なひと時は来場者にとって忘れられない1日となり、『Coca-Cola X Fes 2025』は幕を下ろした。

■イベント情報

『Coca-Cola X Fes 2025』

10/11（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

10/12（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

