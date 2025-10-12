「ぼくたちん家」初回、“ゲイのおじさん”玄一（及川光博）の一言が「刺さる」索（手越祐也）との関係性・ラスト2分急展開にも注目集まる「新感覚」
【モデルプレス＝2025/10/12】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第1話が、12日に放送された。ラストの展開に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
動物飼育員の玄一は、恋人と別れ車中泊を続ける索と出会う。索の婚姻届から、彼が自分と同じゲイだと知ると、その恋を他人事とは思えず、索に幸せになってほしいと思うばかり「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう。それが、俺たちの恋と革命です！」と勢いで提案するも、ドン引きされてしまう。
そんな時、アパートの隣人・ほたるは、担任の索とともに父親に見立てた玄一の家へ。玄一と索は思いがけぬ再会を果たした。玄一の家でアファミリーサイズのアイスを分け合いながら好きなアイスの話をしている中、玄一は、男性を好きなことがいけないことで、誰かを好きになったり想い人と一緒に暮らしたりすることがダメなことだと思っていた過去を明かす。今もそんな想いをどこか抱えているとしながら「諦めることに慣れてここまできたけど、欲しいものは、ちゃんと欲しがらないと一生手に入らないから、欲しがることにしてみます」と立ち上がり堂々と決意表明する。
ラスト2分では、ほたるからスーツケースに入った3000万円を見せられた玄一が「私、あなたを買います」と衝撃の宣言を受ける。さらに、ほたるの母（麻生久美子）も意味深に登場し、幕を閉じた。
ほっこりする温かなストーリーと玄一の言葉に、視聴者からは「玄一の言葉が刺さった」「考えさせられる」「玄一と索がこれからどうなっていくのか気になる」「日曜の夜にぴったり」「ほっこりしつつクスッと笑えて楽しい」と反響が続々。さらに、ラストの急展開には「続きが気になる」「さらに波乱展開が起こりそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
