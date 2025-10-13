次にくるマンガ大賞連続受賞作『超巡！超条先輩』来年テレビアニメ化 制作はアルボアニメーション
次にくるマンガ大賞2024年コミックス部門6位、2025 年コミックス部門3位と、2年連続受賞した沼駿氏の漫画『超巡！超条先輩』が、2026年にテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、ティービジュアルと沼駿氏による描き下ろしイラストが公開された。
【画像】よく見たらキャラいっぱい！沼駿描き下ろしのお祝いイラスト
本作は、2024年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載開始。珍宿・傾奇町を舞台に、超能力巡査長である「超条巡」と新米警官「一本木直」の最強バディが届ける超能力ポリスコメディ。
監督は山元隼一氏、シリーズ構成・脚本は森ハヤシ氏、キャラクターデザインは佐々木政勝氏、アニメーション制作はアルボアニメーションが担当する。
ティザービジュアルには、主人公の珍宿西交番に勤務する超能力巡査長・超条巡と珍宿西交番に赴任した新米警官・一本木直が描かれており、最強バディが贈る超能力ポリスコメディの幕開けにふさわしいビジュアルとなっている。
また、アニメ化を記念して、原作者・沼駿氏、監督・山元氏のコメントと、沼駿氏描き下ろしのイラストが公開された。
■コメント
▼原作者・沼駿
『超巡！超条先輩』をアニメ化していただけるとのことで、超巡達にまた会える日が作者も今から待ち遠しい思いです。
連載を終了した本作がこうした機会をいただけたのは、ひとえに読者の皆様からの強い応援のおかげです。
今はただ「情熱は作品を不死鳥に変えるのだなあ」と感嘆しつつ、皆様が生み出したフェニックスの懐で暖を取っています。
来年の放送に向けて、これからも『超条先輩』を共に盛り上げていただければうれしいです！
▼監督・山元隼一
『超巡！超条先輩』は笑いもホビーもおふざけも人情もギュギュギュッと詰まった楽しい作品です。
超巡やポンちゃんたちの小さな人助けを、アニメならではの楽しさで伝えていければと思っています。
大人たちが遊び心全開で楽しみながら作っていますので、ぜひご覧ください！
