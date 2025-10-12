ウナイ・エメリ監督のもと、ここ数年強さを見せていたアストン・ヴィラだが、今シーズンの序盤は苦戦を強いられている。



現在プレミアリーグ7試合を終えてヴィラの戦績は2勝3分2敗で13位。そして注目すべきは得点数で、現在ヴィラは6ゴールしか挙げられていない。これより少ないのは20位のウルブズと17位のノッティンガム・フォレストのみ（共に5ゴール）となっており、得点力不足は大きな懸念事項となっている。





オリー・ワトキンスやモーガン・ロジャーズ、ドニエル・マレンら豪華な攻撃陣を擁するヴィラだが、英『TBR Football』はマルコ・アセンシオがいなくなってからエメリのチームの中盤から創造性が消えたことを問題視。そして、攻撃の創造性を生み出す選手として期待を寄せるのがハーヴェイ・エリオットだ。今夏リヴァプールから買取義務付きのレンタル移籍にて加入した同選手は大きな期待が寄せられていたが、ここまでは公式戦5試合で1ゴールに留まっている。まだフィットしているとは言えず、エリオットは限られた出場時間でのプレイに留まっているが、同メディアは「ヴィラ・パークでまだインパクトを残していないある攻撃的MFがエメリのチームのパフォーマンス向上のきっかけとなるかもしれない」と主張。また「もしヴィラが順位を上げたり、ELでの優勝を目指すなら、エリオットをファーストチームに組み込むことが必要だ」とも綴っており、22歳MFの創造性や閃きはヴィラの新たな武器になると考えている。リヴァプールで見せていたように実力は折り紙つきのエリオット。「エリオットはヴィラのシーズンを軌道に乗せる起爆剤となる可能性がある」と、大きな期待が寄せられる若き才能は調子が上がらないチームを救う存在になれるか。