みちょぱ、ライブ配信している知り合いに「アラブの石油王から1,000万円」投げ銭
タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26歳）が、10月12日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。ライブ配信をしている知り合いの話として、「アラブの石油王から1,000万円」投げ銭があったと語った。
番組は今回、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった人や、10代で2人の子どもを出産した人など、5人のシングルマザーが登場。
ライバー事務所を設立したシングルマザーが、投げ銭など“稼ぐ”仕組みについて話した流れで、みちょぱは桁違いのセレブによる投げ銭エピソードを紹介する。
それは「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって」というもの。「海外からも視聴されることがあるから夢がある」と語り、香取慎吾は「投げ銭してえ〜！」とコメントし、スタジオを盛り上げた。
番組は今回、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった人や、10代で2人の子どもを出産した人など、5人のシングルマザーが登場。
それは「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって」というもの。「海外からも視聴されることがあるから夢がある」と語り、香取慎吾は「投げ銭してえ〜！」とコメントし、スタジオを盛り上げた。