PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」から、ファン待望の新作が登場♡ 全国で25万枚以上を売り上げたベストセラー「ボストンクッキー」に、新フレーバー「抹茶」と「チョコ」が加わります。さらに、ハロウィン気分を盛り上げる限定ドリンク「紫芋のハロウィンラテ」も新登場。10月10日（金）から全国の店舗で販売スタートです♪

PUGの「ボストンクッキー」に新フレーバー登場

外はサクッ、中はもっちりの食感で人気の「ボストンクッキー」シリーズに、「抹茶」と「チョコ」の2種が仲間入り。

「抹茶」は香り高い国産抹茶を贅沢に使用し、まろやかな甘みとほろ苦さが絶妙な“大人の味わい”に。

「チョコ」はカカオパウダー入りの生地に、ダークとミルクの2種類のチョコチップをたっぷり混ぜ込み、濃厚な香りと深みを楽しめます。

価格はいずれも480円（税込）。定番のボストンクッキーらしいボリューム感と、口いっぱいに広がる幸せな甘さが魅力です♡

秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

秋限定「紫芋のハロウィンラテ」も登場♪

ハロウィンシーズン限定の「紫芋のハロウィンラテ」は、紫芋のやさしい甘さとミルクのコクが絶妙にマッチしたコールドドリンク。

鮮やかな紫色が映える見た目も可愛く、マシュマロの“白いゴースト”が浮かぶ遊び心いっぱいのデザインです。ハロウィン仕様のステッカーカップで提供され、価格は680円（税込）。

ボストンクッキーとの相性も抜群で、秋のティータイムにぴったりの組み合わせです♪販売期間は10月10日（金）～10月31日（金）までの限定。お見逃しなく！

全国のPUG店舗＆心斎橋POP-UPでも展開

新フレーバーと限定ラテは、吉祥寺パルコ・グランツリー武蔵小杉・ららぽーと愛知東郷・ららぽーと福岡の各店で販売。また、心斎橋PARCOでは11月24日（月）まで期間限定POP-UPを開催中。

関西でもPUGの人気クッキーを楽しめるチャンスです。全国の店舗では営業時間が異なるため、詳細は各施設の公式サイトをチェックしてください。

PUGの秋限定クッキー＆ラテで心もほっこり♡

秋の訪れを感じるこの季節、PUGの新フレーバークッキーとハロウィン限定ラテで特別なひとときを。

「抹茶」と「チョコ」の贅沢な味わい、そして可愛らしい「紫芋のハロウィンラテ」で、心も満たされるスイートな時間を過ごしてみてください。

この秋は、PUGでしか味わえない季節の美味しさを堪能してみませんか？♡