最新情報 台風23号（ナクリー）今後の進路と勢力の詳しいデータ 最大瞬間風速は？ このあと伊豆諸島に最接近…気象庁発表
台風第23号(ナクリー)
2025年10月12日22時45分発表
12日22時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 青ヶ島の西南西約300km
中心位置 北緯31度40分 (31.7度)
東経136度50分 (136.8度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
12日23時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 青ヶ島の西南西約270km
中心位置 北緯31度50分 (31.8度)
東経137度05分 (137.1度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
13日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 青ヶ島付近
予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)
東経140度00分 (140.0度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
13日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 八丈島の東約430km
予報円の中心 北緯33度35分 (33.6度)
東経144度25分 (144.4度)
進行方向、速さ 東北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
14日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯35度00分 (35.0度)
東経154度35分 (154.6度)
進行方向、速さ 東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
15日21時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯36度05分 (36.1度)
東経168度35分 (168.6度)
進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)