台風第23号(ナクリー)
2025年10月12日22時45分発表

【写真を見る】最新情報　台風23号（ナクリー）今後の進路と勢力の詳しいデータ　最大瞬間風速は？　このあと伊豆諸島に最接近…気象庁発表

12日22時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    青ヶ島の西南西約300km
中心位置    北緯31度40分 (31.7度)
東経136度50分 (136.8度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

12日23時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    青ヶ島の西南西約270km
中心位置    北緯31度50分 (31.8度)
東経137度05分 (137.1度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

13日09時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    青ヶ島付近
予報円の中心    北緯32度30分 (32.5度)
東経140度00分 (140.0度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

13日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    八丈島の東約430km
予報円の中心    北緯33度35分 (33.6度)
東経144度25分 (144.4度)
進行方向、速さ    東北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 220 km (120 NM)

14日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯35度00分 (35.0度)
東経154度35分 (154.6度)
進行方向、速さ    東 40 km/h (21 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

15日21時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯36度05分 (36.1度)
東経168度35分 (168.6度)
進行方向、速さ    東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)