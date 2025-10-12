TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の公式X（旧ツイッター）アカウントは12日、第1話の放送終了後に「戸崎圭太騎手が来週19日の第2話に出演決定！」という告知の投稿を行った。番組公式ホームページでは加藤章一プロデューサーが「じつは第2話にも人気ジョッキーの方が出演されるのでお楽しみに」とコメントしていた。

第1話ではスペシャルゲストとして武豊騎手が登場。丸田恭介騎手、菅原隆一騎手、今村聖奈騎手もゲスト出演を果たした。放送が開始され、SNSでは視聴者、競馬ファンから「期待を裏切らない面白さ」「想像以上に面白かった」と絶賛の声が上がっている日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。第2話に戸崎騎手が出演することが発表され、「楽しみ」「戸崎騎手出るんだったら見るしかない」「来週戸崎さん出る情報だけでちょっと面白いのズルい」「次週の登場騎手が戸崎と聞いて笑い止まらん」「ロイヤルファミリー戸崎出演は何かのサインか？」「もう、誰が出てきても不思議じゃないぞ、これ」と早くもファンから期待の声が上がっている。