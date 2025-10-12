過去にブラジルからゴールを奪った日本人はたったの5人…小川航基「この機会を無駄にしてはいけない」
日本代表史上最速で2ケタ得点に到達したFW小川航基(NECナイメヘン)が、日本が過去に計5得点しか奪えていないブラジル代表に挑む。「W杯が8か月後に迫っていて、この相手とやれる、この機会を無駄にしてはいけない」。その言葉にも自然と熱がこもる。
10日のパラグアイ戦(△2-2)で強烈なミドルシュートを決め、A代表での通算ゴールを2ケタの10得点に乗せた。出場11試合で10ゴールは、故・釜本邦茂氏が1966年に打ち立てた12試合10ゴールを更新する史上最速記録だった。次の相手は“サッカー王国”ブラジル。「ブラジルをどこまでリスペクトして、勝ちに行くのか。どういう戦い方をしてやっていくのか」。限られた時間、少ないチャンスで狙うは当然ゴールだ。
ブラジルに対し、過去2分け11敗と勝ったことがない日本だが、ブラジルから奪ったゴールもわずか5得点。過去の得点者は福田正博氏、中村俊輔氏、大黒将志氏、玉田圭司氏、槙野智章氏の5人。今回の試合で得点が生まれれば、2017年11月10日の国際親善試合で槙野氏が決めて以来、8年ぶり、史上6人目の得点者となる。
2022年6月6日の前回対戦は0-1の敗戦。当時J2の横浜FCに所属していた小川は、2017年のU-20W杯をともに戦ったMF堂安律にチケットを用意してもらい、国立競技場のスタンドから観戦していた。「僕自身がスタンドという悔しい思いを持ちながらブラジル戦を見ていた記憶を今でも鮮明に覚えている」という3年前から自分が、日本がどう変わったのか。
「前回のブラジル戦に僕はいなかったけど、そのときとは日本も別のチームだし、完成度も上がっている。結果を求めつつ、90分間で何が起きたか、いいものを吸収できる90分にしたい」と力を込めた。
(取材・文 西山紘平)
