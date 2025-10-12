「自分の責任」から奮起する瀬古歩夢、複数失点続く守備の立て直しへ「みんなで議論できているのは良い傾向」
日本代表として9月のアメリカ戦(●0-2)、今月のパラグアイ戦(△2-2)と複数失点が続いたなか、次の対戦相手は過去2分11敗のブラジル代表。世界的強豪国との対戦で守備の立て直しを進めるという難しいミッションが立ちはだかるが、チームで一体感を持って難局を乗り越えていく構えだ。
9月シリーズから連続出場が続いているDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が12日の練習後、報道陣の取材に対応。ブラジルとの一戦に向けて「やっぱりもちろんゼロで抑えることが一番ディフェンス陣として評価されると思う。前回はああいうふうに2失点してしまい、評価を下げることはわかっている。ゼロで行けるように準備したい」と意気込みを語った。
瀬古はW杯出場国とのテストマッチが始まった9月以降、メキシコ戦(△0-0)のフル出場、アメリカ戦に後半から45分間出場、パラグアイ戦にフル出場と3試合連続で出番を獲得。ポジションもそれぞれ左CB、左SB、右CBと多岐にわたっており、W杯に向けたテストメンバーの筆頭格となっている。
10日のパラグアイ戦では自身がマークについていたFWミゲル・アルミロンにゴールを決められ、ラインコントロールの課題を露呈。パスの出し手にも制限がかかっておらず、チーム全体に反省が残る場面だったが、「最後のところで自分が止めていれば何も問題はなかった。そこに関しては自分の責任」と自身に矢印を向けながら改善に取り組んでいる。
日本代表のCB陣は現在、多数の負傷者を抱えており、最終予選の途中から主力に定着した瀬古への期待は依然として大きい。責任を感じるミスにも「何を言われようが自分のミスで自分の責任。それでメンタル的に落ち込んでいたらサッカーはできない」と切り替え、次の一戦に向かっていく構えだ。
チーム内ではパラグアイ戦後、選手間で守備の立て直しに向けた議論が巻き起こり、この日は全体ミーティングでも守備のオーガナイズが議題に上がった様子。「自分の意見があればしっかり発するし、聞いて自分も学びにするし、チーム全体でもいい方向を向いていると思う」と手応えを語った瀬古は「パラグアイ戦はちょっと間延びした部分が多かったので、もう一度コンパクトにしようというのを話し合った。そういった点をもう一度再認識してやれれば」と改善を誓った。
W杯まで残り8か月というタイミングで訪れた難局。「集まる期間が短くて、ケガ人も多くて新しい選手が入っているなか、自分たちが思っていることを共有しないと。W杯まであと5試合、6試合くらいしかないなか、よくサッカーについて話し合わないと難しくなってくる。自分たちが思ったことを共有して、ここは違うんじゃないか、ここはいいんじゃないかというのをやっていかないとW杯で勝つのは難しい。こういう議論をみんなでできているのは良い傾向だと思う」(瀬古)。この状況を転機とし、浮上のきっかけにしていくしかない。
(取材・文 竹内達也)
