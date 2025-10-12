Snow Man公式SNSにて、11月5日発売の5thアルバム『音故知新』のリード曲「TRUE LOVE」でメンバー9人それぞれにフォーカスをあてたショート映像が公開された。

動画：楽しいこともつらいことも…9人で歩んだ今があっての「TRUE LOVE」は泣ける！Snow Manメンバー9人フォーカス映像

■5年の軌跡と未来への想いを詰め込んだ「TRUE LOVE」

アルバムリリースに先駆け、10月5日に配信スタートした「TRUE LOVE」。彼らがこれまで歩んできたデビューから5年という軌跡と一緒に夢を叶えてきたファンに対して届けたい未来への想いを詰め込んだ、王道J-POPである。Snow Manの9人が作りあげる舞台“ロマンチックシアター”をテーマにしたMVも公開中だ。

そんな「TRUE LOVE」にのせ、メンバー9人それぞれにフォーカスをあてたショート映像が公開。

真剣な眼差しでMV撮影に臨む姿やメンバーとワイワイとはしゃぐ無邪気な姿、大切なファンへ向けてのメッセージを丁寧に届けようとする優しい笑顏…9人それぞれの《愛しさまだ止まらない》を感じることができる内容に胸打たれることだろう。