主演・及川光博、共演する手越祐也の役者魂にライバル心!?ドラマ『ぼくたちん家』TVerで配信開始

日本テレビ系で放送がスタートした、及川光博が主演、手越祐也が共演するドラマ『ぼくたちん家』の第1話が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて放送終了後から配信開始。それに合わせてこの度、心優しく不器用なゲイ・波多野玄一役の及川と、玄一が恋に落ちるクールなゲイ・作田索役の手越が、撮影裏のエピソードやドラマの見どころを語るコメントが到着した。

■『ぼくたちん家』概要

心優しきゲイと、クールなゲイの中学教師。

そして、トーヨコ通いの、訳あり中学生。

社会のすみっこで繋がった3人の、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男、波多野玄一（及川光博）、50歳。その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索（手越祐也）、38歳。だけど彼は、恋にも人生にも冷めきったようなクールなゲイ。それでも玄一は、あきらめない。「だったら……“家”、買いませんか？ ふたりの名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように」恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診……。真剣すぎて、どこかバカ。でも本気。そんな2人の前に現れたのは、大金を抱えた訳アリすぎる中学生、楠ほたる（白鳥玉季）、15歳。開口一番、こう言い放つ。「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」恋も家族も人生も、面倒くさいし、ややこしい。それでもなぜか、ここにいる。そんな、ぼくたちん家の、笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

■番組情報

日本テレビ系 日曜ドラマ『ぼくたちん家』

毎週日曜22:30～

主演：及川光博

出演：手越祐也 白鳥玉季 他

脚本：松本優紀

演出：鯨岡弘識 北川瞳

