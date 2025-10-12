Da-iCEが「Black and White」のOfficial Dance PracticeをYouTubeにてプレミア公開した。

本楽曲は、テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』の主題歌として、4月23日に配信リリースされた楽曲で、作詞曲を花村想太が担当。ラップ詞は「I’ll be your HERO」でも作詞曲に参加した、Ayumu Imazuが手掛けている。

今作のコレオは、花村想太とNOPPO(s**t kingz)がタッグを組み制作。本日公開されたOfficial Dance Practiceは、楽曲タイトルにかけてモノクロ映像となっており、キレのあるダンスが見所の映像となっている。

現在、Da-iCEは自身最大規模の全国アリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞を開催中で、先日行われた初日公演ではライブ初披露も行った。本公演は全日程を対象にチケット追加先着販売中

■＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞ https://da-ice​​.jp/news/detail​​.php?id=1128662 2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00

2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00

2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00

2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00

2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00

2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00

2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00

2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00

2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00

2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00

2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00

2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00

2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00

2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00

2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00

2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00

2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00

2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00

2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00

2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00 ▼a-i第１弾最速先行受付中 ※抽選

受付期間：2025年10月7日(火)21:00〜2025年10月20日(月)23:59

受付URL：http://r.y-tickets.jp/daice2601_fc

◾️＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞ https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日（火）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日（水）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日（水）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日（木）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日（月・祝）【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日（火）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日（水）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30